В народе православный праздник сегодня называют Федоров день.

8 июня 2025 года православные верующие чтят память великомученика Феодора Стратилата - святого, которого считают покровителем воинов и защитником в трудных жизненных обстоятельствах.

В этот же день начинается Петров пост, посвященный святым апостолам Петру и Павлу.

Какие традиции связаны с этой датой, о чем молятся святому, что принято делать для благополучия и каких поступков советуют избегать - рассказываем в материале.

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Церковный праздник сегодня по новому стилю

8 июня по новому церковному календарю чтят память великомученика Феодора Стратилата.

Согласно церковным преданиям, Феодор жил в III-IV веках в Малой Азии и почитался как покровитель православных воинов. Он отличался храбростью и благочестием и прославился как победитель змея, который наводил страх на жителей окрестностей. За свою верность христианской вере Феодор пережил гонения со стороны язычников и погиб как мученик.

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8 июня в этом году у православных верующих начинается Петров пост - один из четырех многодневных постов в году. Он установлен в честь святых апостолов Петра и Павла и служит временем молитвы, духовного очищения и подготовки к празднику первоверховных апостолов. Продолжительность Петрова поста меняется каждый год в зависимости от даты Пасхи, а завершается он накануне дня памяти Петра и Павла, за новым стилем 28 июня, за старым - 11 июля.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие, придерживающиеся юлианского календаря, - в этот день чтят память апостолов от семидесяти Карпа и Алфея.

Обычаи 8 июня, что нельзя делать сегодня

К великомученику Феодору Стратилату обращаются с молитвами о защите воинов, укреплении мужества, помощи в трудных обстоятельствах и избавлении от бед.

Поскольку в этот день начинается Петров пост, верующим стоит провести его в спокойном и духовном настрое. В первый день поста рекомендуется уделить время молитве, добрым делам и помощи ближним. Хорошо проявить милосердие, поддержать тех, кто в этом нуждается, и по возможности примириться с людьми, с которыми были разногласия.

В Федоров день также советуют умыться колодезной или родниковой водой либо набрать ее домой. По народным представлениям, она считается особенно чистой и "живой", поэтому умывание ею связывают с укреплением здоровья и сил.

Церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, злословия, зависти, жадности и отказа в помощи тем, кто в ней нуждается.

С началом Петрова поста верующим советуют избегать шумных развлечений, чрезмерных застолий и уделять больше внимания духовной жизни. Пост напоминает не только об ограничениях в пище, но и о необходимости следить за своими словами и поступками.

Согласно народным поверьям, в Федоров день не рекомендуется выяснять отношения и долго хранить обиды - конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго.

Также в старину старались не отказывать в просьбах о помощи и не проявлять равнодушия к чужим проблемам, считая это недобрым знаком.

Народные приметы о погоде

По народным наблюдениям в Федоров день можно определить, каким будет лето и урожай:

начинается гроза - сенокос будет непростым;

много облаков на небе - лето будет переменчивое, с чередованием засухи и дождей;

утром на траве много росы - день будет ясным и теплым;

гром утром - будет дождь во второй половине дня, а беспрерывные раскаты грома - затяжное ненастье.

Животные и природа тоже могут "предсказывать" погоду: собака много пьет и лежит на земле, - к дождю, птицы ведут себя беспокойно или громко кричат - к ненастью. Тихий лес и поникшие растения также считаются признаком приближающейся непогоды.

Именины 21 июня

Именины сегодня отмечают: Федор, Теодор, Ефрем.

Считается, что люди, рожденные в этот день, обладают добрым и уравновешенным характером. Они отзывчивы, милосердны и готовы поддержать в трудную минуту не на словах, а на деле.

Хотя материальная сторона жизни дается им не всегда легко, без средств к существованию они обычно не остаются - судьба будто сама помогает удерживать стабильность.

Читайте также, какой сегодня праздник отмечают в Украине и мире.

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