Роскошь еще никогда не была так доступна: элитные отели Дубая снизили цены в 4 раза

Отели в Дубае выкручиваются как могут, чтобы привлечь туристов и надеются на возвращение былых времен.

Из-за отсутствия заграничных туристов отели Дубая переориентировались на местных, и теперь они получили доступ к небывалому уровню роскоши.

На искусственном острове Пальма Джумейра огромные вестибюли роскошных 5-звездочных отелей снова начали наполняться отдыхающими в выходные и праздничные дни благодаря притоку самих жителей ОАЭ, Hotnews. Отмечается, что они были привлечены беспрецедентными акциями.

"Я никогда раньше не останавливался в отеле на Пальме, потому что цены были заоблачными. Но благодаря льготному тарифу для резидентов, который вчетверо ниже обычного, роскошь в Дубае стала доступной", - прокомментировал ливанский врач Фади Искандарани, который живет в Дубае уже 5 лет.

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Однако, несмотря на это заметно, что приток туристов не так уж велик и владельцам отелей приходится закрывать целые этажи.

Издание отметило, что в прошлом году в Дубае отдыхали 19,5 млн туристов, что сделало его одним из лучших туристических направлений в регионе. Его 827 отелей - 173 из которых были пятизвездочными - имели средний уровень заполняемости более 80%.

Но война в Иране, которая распространилась и на страны Персидского залива, пошатнула его имидж стабильности.

С момента вступления в силу перемирия 8 апреля некоторые туристы вернулись, но приток остается ограниченным, сказал Майкл Робинсон, генеральный менеджер Anantara The Palm. Он отметил, что благодаря своим виллам на сваях, искусственным лагунам и декору в тайском стиле отель также привлекает многих местных жителей, предлагая им скидки до 50%.

"В выходные дни, особенно в субботние вечера, мы обычно превышаем 90% заполняемости", – с радостью сказал Робинсон. С понедельника по четверг уровень заполняемости падает до 20 или 30%.

Но Робинсон не уверен, что такая модель способна долго работать:

"Если ситуация сохранится до июля, когда начнутся школьные каникулы и многие семьи уедут из Дубай, чтобы провести лето в других местах, спрос на отдых дома снизится", - признал Робинсон.

А некоторые отели из-за отсутствия туристов и вовсе закрылись, чтобы, например, провести ремонт, также, как это сделал культовый дворец Бурдж-аль-Араб. Другие сократили штат или заработную плату, особенно в центре города, который больше зависит от делового туризма. Сотрудник одного из таких отелей, на условиях анонимности рассказал, что его зарплату урезали на 40%.

Некоторым сотрудникам, работающим в роскошных отелях , часто предлагают отпуск за свой счет.

Дргие новости туризма

Недавно Дубай открыл первый в мире пляж "только для женщин". На пляже будут действовать строгие правила посещения.

Кроме того, самый загруженный международный аэропорт мира закроют навсегда. Такой шаг является частью амбициозной стратегии ОАЭ по доминированию в сфере глобальных авиаперевозок и логистики.

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