Силы обороны нанесли удары по стратегическим топливным и военным объектам России

ВСУ поразили перевалочную нефтебазу "Грушовая", линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Красный яр", радиолокационную станцию и другие объекты противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Согласно сообщению, 7 июня и в ночь на 8 июня подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду военных, логистических и топливных объектов российских оккупационных войск. В Краснодарском крае РФ поражена перевалочная нефтебаза "Грушовая" в районе населенного пункта Грушовая Балка - на территории объекта зафиксирован пожар. Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется.
Как поясняют военные, нефтебаза "Грушовая" входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" - конечной точки магистральных нефтепроводов на юге РФ. Объект обеспечивает прием, накопление, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов через морской порт Новороссийск (РФ). Общая вместимость резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн кубических метров, при этом основная нагрузка хранения приходится именно на площадку "Грушовая".
Как добавили в Силах беспилотных систем ВСУ, нефтебаза "Грушовая", принадлежащая "Черномортранснефти" в структуре "Транснефти", является одним из крупнейших хранилищ нефтепродуктов на Кавказе. Комплекс выполняет функцию ключевого накопительного узла для порта Новороссийск. Объект используется для приема, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов, поступающих по магистральным нефтепроводам для дальнейшего морского экспорта. Функционирование комплекса обеспечивает значительные поступления в бюджет РФ, которые используются для финансирования вооруженной агрессии против Украины.
Также, по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции "Красный Яр" в Волгоградской области РФ. На территории объекта возник пожар. Информация о результатах и масштабах повреждений уточняется.
"ЛВДС "Красный Яр" является узловым объектом на маршрутах подачи нефти в двух стратегических направлениях: на Волгоградский НПЗ и далее, на экспортный терминал "Шесхарис" в Новороссийске через нефтепровод "Куйбышев - Тихорецк", - сообщили в Генштабе.
Также в районе населенного пункта Кабардинка Краснодарского края России зафиксировано поражение радиолокационной станции противника.
Кроме того, поражены пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника в районах Новобогдановки и Новоивановки в Запорожской области, Воскресенки в Донецкой области, а также Черкасской Конопельки Курской области (РФ).
На территории Запорожья поражена мастерская подразделения беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Бурчака, нанесены удары по складам материально-технических средств противника в районах Васильевки Запорожской области и Зеленого Поля в Донецкой области и т. д.
Кроме того, подтверждено, что 6 июня была поражена нефтебаза "Усть-Лабинская" в Краснодарском крае - повреждены сливная и наливная автомобильные эстакады, топливные резервуары и две цистерны с топливно-смазочными материалами.
Другие удары ВСУ
Как писал УНИАН, ночью 7 июня Силы специальных операций ВСУ нанесли удары по нефтехранилищам во временно оккупированном Крыму. По данным ССО, подразделения Middle-strike поразили нефтебазу "Семиколодезянская" и нефтяной терминал.
Нефтебаза "Семиколодезянская" в поселке Еди-Кую, который оккупанты называют "Ленино", расположена примерно в 200 километрах от линии боевого столкновения. Оккупанты используют нефтебазу в качестве перевалочного пункта для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива, битума и т. д.