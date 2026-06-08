В новом трейлере Metro 2039 раскрыли дату выхода и показали разрушенную Москву

Релиз состоится в феврале 2027 года на консолях и ПК.

Украинская студия 4A Games представила дебютный геймплейный трейлер Metro 2039 в рамках Xbox Games Showcase и официально подтвердила, что игра выйдет в феврале 2027 года на PS5, Xbox Series и ПК.

Новый ролик длится почти три минуты и демонстрирует мрачную атмосферу разрушенной Москвы: казни, тела на улицах, тирания Новорейха и мутантов. Судя по трейлеру, тон игры станет более мрачным, а тема борьбы с тоталитаризмом станет одной из центральных в новой истории.

События Metro 2039 разворачиваются спустя четыре года после финала Exodus. Но на этот раз главной угрозой станут не мутанты, а люди. Согласно сюжету, легендарный спартанец Хантер превратился в жестокого диктатора и провозгласил себя "фюрером".

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Главным героем станет Странник, первый полностью озвученный протагонист во франшизе. Он намерен свергнуть Хантера и положить конец его диктатуре. В трейлере герой обвиняет бывшего спартанца в предательстве собственных идеалов и обещает не останавливаться, пока режим не будет уничтожен.

4A Games, в отличие от многих именитых разработчиков, не отказалась от собственного движка – Metro 2039 базируется на обновленном движке 4A Engine. Новинка сделает еще больший упор на современные технологии, включая трассировку лучей.

Metro 2039 станет четвертой основной частью серии после Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) и Metro Exodus (2019). Осенью 2024 года вышел Metro: Awakening эксклюзивно для устройств VR, однако ее разработкой занималась не 4A Games, а студия Vertigo Games.

4A Games заявляла, что после полномасштабного вторжения России студия переосмыслила сюжет следующей части серии. Авторы отмечали, что темы пропаганды, тирании, свободы и последствий войны стали важной частью истории Metro 2039.

А уже 18 августа 2026 года состоится релиз The Sinking City 2 – украинского хоррора по мотивам рассказов Лавкрафта.

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