'ПриватБанк' снизил курс евро: актуальный курс валют на понедельник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,64 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 8 июня, остался на прежнем уровне и составляет 44,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,95 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным и составляет 44,64 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 8 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,36 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть украинская валюта выросла на 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 44,59 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 51,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,10 гривни за евро.

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