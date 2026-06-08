Война меняет природу Украины: птицы начали строить гнезда из оптоволокна от дронов

В Украине все чаще замечают целые гектары полей, усыпанных клочками оптоволокна.

Птицы в Украине адаптируются к измененной среде обитания, вызванной боевыми действиями. В частности, они начали выстилать свои гнезда оптическим волокном от оптоволоконных дронов, пишет Tom's Hardware.

Отмечается, что так птицы не только утепляют свои гнезда, но и убирают километры отходов оптоволокна. Снимки таких гнезд опубликовала на своей странице в соцсети X и сполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Елена Трегуб.

"Апокалиптическое птичье гнездо. Российская планирующая бомба сбивает дерево на Донбассе. Из разбитых ветвей выскальзывает крошечное птичье гнездо, сделанное из оптоволоконного кабеля для дронов", - рассказала она.

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В издании отметили, что в Украине все чаще замечают целые гектары полей, усыпанных клочками оптоволокна. Это одна из печальных особенностей полномасштабной войны.

Некоторые птицы добавляют змеиную кожу в свои гнезда

Ранее в Times Entertainment рассказали, почему некоторые птицы добавляют змеиную кожу в свои гнезда. Ученые выяснили, что на самом деле в этом есть смысл.

Птицы добавляют змеиную кожу в свои гнезда, чтобы отпугнуть потенциальных хищников от своих яиц и птенцов. Орнитологи отмечают такое поведение по крайней мере с 1800-х годов.

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