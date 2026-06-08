Оставит ли искусственный интеллект украинцев без работы: в Минэкономики ответили

Частично нехватку кадров предприятия уже компенсируют за счет автоматизации и модернизации производств.

Искусственный интеллект в Украине не будет вытеснять работников, а поможет бизнесу работать эффективнее в условиях острого кадрового дефицита. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

"Я думаю, что искусственный интеллект увеличит производительность. Человек сможет выполнять больше работы за то время, которое есть. В Украине очень специфическая ситуация, которой нет у наших соседей. Из-за дефицита людей берут, переобучают, каждому можно найти работу. Такой ситуации у наших соседей в Европе нет. И поэтому нам кажется, что будет вполне естественно, когда ИИ просто будет помогать работодателям с теми людьми, которые у них есть", – сказал он.

В свою очередь, директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что часть проблем с нехваткой работников можно решить благодаря модернизации производств и автоматизации отдельных процессов. По ее словам, украинские предприятия уже активно внедряют роботизированные системы, которые выполняют часть рутинных операций, ранее требовавших ручного труда.

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"Бизнес постоянно стремится к модернизации. По возможности они участвуют в различных международных выставках, ищут оборудование, которое может условно помочь заменить ручной труд, а этого человека, который может быть на предприятии, можно переобучить или предоставить дополнительные навыки для той работы, где без человека никак", – сказала Жовтяк.

Искусственный интеллект и рынок труда – последние новости

Founder & CEO IT-Enterprise Олег Щербатенко рассказывал, что искусственный интеллект уже меняет рынок труда и снижает потребность в части персонала, но полностью заменить людей он не сможет. При этом наиболее устойчивыми к автоматизации, по его словам, останутся профессии, связанные с физическим трудом и прямым взаимодействием с людьми.

Ранее сообщалось, что ИИ уже меняет подход к разработке программного обеспечения. Компании ожидают, что в ближайшие годы ИИ-агенты будут управлять большинством процессов, а спрос на таких специалистов будет только расти.

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