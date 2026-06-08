9 июня дождей в Украине еще будет полно, - синоптик Диденко

В ряде областей температура воздуха достигнет летних +25...+29 градусов.

Во вторник, 9 июня, в Украине ожидается теплая, а местами жаркая погода с дождями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дождей завтра в Украине еще будет полно", – говорит она.

Только в западных областях вероятность осадков значительно меньше, добавила эксперт.

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Что касается температуры, то она будет высокой на западе и на востоке, где в течение дня воздух прогреется до +25...+29 градусов. На остальной территории ожидается +20...+24 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве завтра из-за атмосферного фронта ожидается временами дождь. Днем будет около +22...+23 градусов.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

В течение текущей недели в Украине сохранится теплая, но переменчивая погода. Несмотря на комфортные температурные показатели, во многих областях прогнозируются периодические осадки и грозы.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, над территорией страны будет находиться нестабильная воздушная масса. Из-за этого в большинстве регионов, особенно днем, возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер преимущественно будет слабым и будет менять направление, однако во время грозовых процессов не исключены шквалы.

Кроме того, из-за постепенного повышения температуры и локального дефицита осадков в некоторых районах начнет расти риск возникновения пожаров в лесных массивах.

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