В гигантском озере под пустыней живут существа, которых нет больше нигде на Земле

Это крупнейшее подземное озеров мире.

Под поверхностью пустыни Калахари скрывается гигантское подземное озеро, глубина которого достигает сотен метров и в котором обитают животные, которых нет больше нигде на Земле.

Как пишет Discoverwildlife, пещера Дыхания Дракона в Намибии на глубине 60 метров обрывается в крупнейшее подземное озеро в мире, площадь поверхности которого равна двум футбольным полям.

Пещера получила свое название от теплого, влажного воздуха, поднимающегося от ее входа, который при определенных условиях конденсируется в мелкий туман. Она образовалась в результате карстового растворения – геологического процесса, при котором грунтовые воды медленно размывали растворимые коренные породы региона в течение миллионов лет, образуя огромную заполненную водой пустоту.

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Пещера была обнаружена в 1986 году южноафриканским исследователем Роджером Эллисом во время экспедиции в этот район. Год спустя он вернулся, чтобы возглавить экспедицию спелеологов и дайверов для дальнейшего исследования пещеры.

Они обнаружили на дне пещеры озеро площадью около 2 гектаров - эквивалент двух футбольных полей.

В 2015 году другая крупная экспедиция успешно отправила дайверов на глубину 132 метра – предел человеческой выносливости и технического дайвинга на тот момент. Однако истинная глубина пещеры оставалась загадкой до 2019 года, когда компания Stone Aerospace составила карту пещеры с помощью Sunfish – автономного подводного дрона с искусственным интеллектом. В результате они обнаружили, что дно озера находится на глубине 264 метров.

Благодаря уникальным условиям пещеры – отсутствию солнечного света, кристально чистой воде и стабильной температуре – здесь обосновались некоторые уникальные и специализированные водные виды.

К ним относятся слепой золотой пещерный сом (Clarias cavernicola), самая редкая и изолированная рыба в мире, а также слепые белые креветки (Trogloleleupia dracospiritus).

Эти виды уникальным образом эволюционировали, чтобы процветать в темных, неподвижных водах пещеры, питаясь пометом (гуано) летучих мышей, обитающих в верхних слоях пещеры.

Ранее УНИАН рассказывал, как подводный робот, отправленный под шельфовый ледник Дотсона в Западной Антарктиде, обнаружил странный скрытый ландшафт, выточенный во льду снизу, а затем исчез во время обратной миссии под тем же замерзшим шельфом.

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