'Стрелка уже склоняется в нашу сторону': эксперт оценил удар по мосту в Чонгаре

Чтобы разрушить мост, Силам обороны нужны дроны с боевой частью весом более 100 килограммов, отметил эксперт.

Силы обороны, вероятно, поразили мост в Чонгаре дальнобойными дронами или же мидлстрайками типа FP-2. Об этом рассказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации в эфире Radio NV.

"Если мы уже взялись за логистику, то такие критические точки, как мосты, как железнодорожные узлы, действительно нужно накрывать дальнобойными ударами и накрывать активно. Потому что у нас сейчас курс на то, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия. И стрелка уже склоняется в нашу сторону", – сказал Романенко.

Он добавил, что Украине нужно наращивать не только количество таких ударов по российским войскам, но и боевую мощность дронов, которые для этого используются.

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"Если мы хотим обрушить мост, то там нужно не менее 100 кг боеприпасов. И здесь еще такой момент. Меня очень радует то, что наши даже средние удары способны прорывать оборону таких важных объектов, как мосты. Россияне их прикрывали тщательнее, чем аэродромы", – добавил Романенко.

Также эксперт отреагировал на удар по поезду во временно оккупированном Крыму, в результате чего враг объявил о приостановке движения по железной дороге на территории полуострова.

"Дроны, которые используют для мидлстрайков, – это дроны с искусственным интеллектом. И в них просто заложен образ локомотива. У него в памяти там грузовик, цистерна, бронетранспортер, танк, тот же локомотив, зенитный комплекс, то есть типичная военная цель. И вот он выбрал на этом вокзале во время полета, сопоставил с образом типичных целей в своей памяти и поразил его. То есть здесь мы расширили номенклатуру целей, по которым будут работать наши мидлстрайки. И это вполне логично. Если мы блокируем автомобильное сообщение с помощью грузовиков, то прежде всего мы должны были позаботиться о локализации или прерывании поставок с помощью железной дороги", – отметил Романенко.

Удары по российской логистике – другие новости

Напомним, что после удара Сил обороны по мосту в Чонгаре оккупационная администрация закрыла этот пункт пропуска. На фоне этого движение по ключевым логистическим маршрутам, ведущим во временно оккупированный Крым, было частично или полностью остановлено.

Также сообщается о проблемах для россиян в районе Кинбурнской косы на фоне ударов Сил обороны по российской логистике. По данным партизанского движения "АТЕШ", в результате украинских ударов оккупанты были вынуждены спешно эвакуироваться из этого района.

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