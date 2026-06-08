Оккупанты завели новые подразделения для штурмов на одном из направлений, - Волошин

В то же время Силы обороны Украины сдерживают российских захватчиков и не дают врагу продвигаться.

Российские оккупанты с целью продвижения в Гуляйпольском направлении перебросили новые части и подразделения, которые бросают в штурм. Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил в эфире телеканала "Суспільне".

"Мы уже в течение примерно полутора недель фиксируем постоянно, день за днем, как враг наращивает свою штурмовую активность. И уже сейчас около сорока боевых столкновений за сутки. То есть, враг пытается продвинуться. Он сменил там свою группировку, которая проводит штурмовые действия. Туда вошли новые части и подразделения", – отметил Волошин.

В этой связи он отмечает напряженную ситуацию на двух участках фронта. В частности, один из них – это к юго-западу от Гуляйполя, где расположены населенные пункты Чаривное, Железнодорожное и Гуляйпольское. "Там противник пытается двигаться в направлении села Омельник".

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Еще один участок – к северу от Гуляйполя, где расположены населенные пункты Доброполье, Варваровка, Прилуки. "Там враг пытается продвигаться в направлении Тернуватого, Косовцевого, Рождественки. Там продолжаются самые крупные, самые ожесточенные бои. Однако Силы обороны Украины сдерживают врага и фактически продвижения врага там нет", – подчеркнул Волошин.

Общая ситуация на юге

"Ситуация на юге остается довольно сложной и напряженной. Однако каких-либо резких изменений в обстановке мы не наблюдаем. Силы обороны Украины отражают все вражеские атаки. Однако враг не уменьшает ни количество штурмовых действий, ни обстрелов, ни ударов дронами", – отметил Волошин.

По его словам, за прошедшую неделю зафиксировано более 330 боевых столкновений.

Вместе с тем, российские оккупанты увеличили количество применений FPV-дронов, дронов-камикадзе.

"Мы ежедневно фиксируем более 2 тысяч ударов такими дронами. Каждая треть из этих дронов – это баражирующие боеприпасы типа "Ланцет" и БПЛА самолетного типа "Молния", – сказал спикер.

За прошедшую неделю зафиксировано 14 тысяч 200 ударов такими дронами. Он отметил, что это довольно большое количество. Именно на юге наблюдается наибольшая активность применения врагом дронов, и в частности, на Приднепровском направлении.

Война в Украине – последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, Силы обороны с конца января проводят контратакующие действия на юге и достигают успехов.

По итогам мая Силы обороны Украины продолжали удерживать инициативу на отдельных участках фронта и освободили больше территории, чем смогла захватить Россия.

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