В Украину идет 30-градусная жара, но есть нюанс

Дожди и грозы продолжатся, а с середины недели в некоторых областях температура снизится.

На этой неделе погода в Украине будет неустойчивой. Ожидаются дожди и колебания температуры. До четверга температура будет постепенно расти, а с середины недели на западе страны станет заметно свежее. Если на юге и востоке воздух прогреется до +27°...+29°, то в западных областях ожидается всего +19°...+22°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели в Украине установится облачная погода с прояснениями. По всей старне пройдут дожди. На севере, в центре и в большинстве южных областей осадки будут сильными и с грозами. Также не исключены шквалы и град. Температура в большинстве областей +20°...+25°, на юге и востоке - до +25°...+28°.

Во вторник, 9 июня, сухо будет лишь на западе страны. На остальной же территории пройдут кратковременные дожди, местами - с грозами. На северо-западе столбики термометров покажут +22°...+24°, на остальной территории ожидается до +25°...+27°.

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В среду, 10 июня, дожди с грозами снова ожидаются по всей Украине. Температура при этом повысится до +25°...+28°.

В середине недели, 11 июня, дожди продолжатся, а на западе Украины температура снизится до +19°...+22°. На остальной территории станет еще теплее, +25°...+29°.

Перед выходными погода в Украине существенно не изменится. По всей стране ожидаются кратковременные небольшие дожди. В большинстве областей температура поднимется до +25°...+29°, только на западе будет свежее, +19°...+23°.

На выходных температура в Украине тоже будет контрастной. К концу недели 30-градусная жара ожидается на востоке, юго-востоке и в отдельных центральных областях. На западе и севере ожидаются более комфортные +20°...+25°. Периодические дожди пройдут по всей стране.

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