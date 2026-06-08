Япония наладила производство ракет для системы Patriot: как быстро ей это удалось

Угроза баллистических ракет со стороны КНДР способствовала тому, что Японии удалось добиться возможности производить зенитные ракеты типа Patriot на условиях локализации.

Японии в целом потребовалось пять лет с момента разработки идеи о локализации производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot до практической реализации. Об этом говорится в материале издания Defense Express.

В частности, на данный момент в мире только Япония имеет локализованное производство зенитных ракет для Patriot, все остальные - Германия и Польша - только на пути к этому.

Появление первых комплексов Patriot в Японии

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Как отмечает издание, в декабре 1984 года в Токио приняли решение заменить устаревшие ЗРК Nike на новейшие на тот момент Patriot, которые Япония начала получать с 1989 года. На боевом дежурстве Patriot в Японии находятся с 1993 года. Поставки 24 боевых батарей, каждая из которых имеет по пять пусковых установок и одну РЛС, продолжались до 1996 года.

В 2003 году Министерство обороны Японии, учитывая ракетные угрозы со стороны КНДР, приняло решение о частичном переходе на новейшую версию Patriot PAC 3, с обновлением двух из пяти пусковых установок в каждом комплексе. Одним из условий стала локализация производства ракет, тогда CRI, в Японии. Об этом в конечном итоге было договорено лишь через два года на уровне межправительственного меморандума, который оформился в договор между Lockheed Martin и Mitsubishi Heavy Industries в 2006 году.

Кроме того, в течение еще двух лет шла передача технологий, обучение специалистов, и уже 17 сентября 2008 года на полигоне в США была отстрелена ракета, собранная в японском "Такетойо".

"Формально с момента проработки такого сценария до достижения политической воли прошло два года, еще год понадобился на заключение твердого соглашения между компаниями, а еще два ушли на реализацию. В общей сложности пять лет", - отмечает издание.

Появление зенитных ракет в Японии

Отмечается, что в самой Японии эти ракеты появились очень быстро, поскольку КНДР тогда активно развивала свою ракетную программу. Вместе с тем, такое сотрудничество с США не возникло просто так и даже опиралось не только на масштабные оборонные закупки японцев, поскольку в 1998 году над Японией пролетела северокорейская ракета Taepodong-1, которая стала катализатором активного сотрудничества Токио и Вашингтона в вопросе создания систем противоракетной обороны, что было оформлено отдельным соглашением уже через год.

Так, Япония заказала американскую систему Aegis для своих ракетных эсминцев Kongō (каждый из которых стоил по 1,5-2 млрд долларов), а также начала финансировать и участвовать в разработке Standard Missile-3 (SM-3). Японские разработчики работали над новым 21-дюймовым твердотопливным реактивным двигателем, носовым обтекателем, элементами головки самонаведения. А в 2006 году эта работа окончательно вылилась в создание SM-3 Block IIA с весомым участием Mitsubishi Heavy Industries.

Сотрудничество оборонной промышленности Японии и США

Как отмечает издание, работа над локализацией зенитных ракет Patriot PAC 3 в Японии не является отдельным эпизодом, а происходила на фоне прямого участия японской оборонной промышленности в создании Standard Missile-3 (SM-3). А также в целом очень тесного сотрудничества японского и американского ОПК, примером которого можно привести истребитель F-2, который создавался на драконовских условиях со стороны США.

Впрочем, Япония даже сейчас не собирает новую ракету PAC-3 MSE полностью, производя лишь часть компонентов самостоятельно и осуществляя финальную сборку. Например, при довольно ограниченном производстве около 30 ракет в год, Mitsubishi зависит от поставок активных головок самонаведения от Boeing.

Производство ракет - что еще почитать

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский просит президента США Дональда Трампа разрешить предоставить Украине лицензии на производство противоракетных ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В то же время эксперт по оружию, главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что Украина может сама производить ракеты-перехватчики для комплексов Patriot, но это потребует достаточно длительного времени.

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