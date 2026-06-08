Дуа Липа назвала лучшие места для отдыха в Европе

Артистка рассказала, где можно вкусно поесть, а где - посмотреть культурные достопримечательности.

Известная британская певица Дуа Липа составила список мест в Европе, которые стоит посетить каждому.

Как пишет издание Euronews, артистка много путешествует, поэтому уже успела сформировать свои рекомендации туристам. Она начала сотрудничать с Google Maps для создания своего Dua's Lists. В частности, звезда предлагает интересные места для романтического ужина, быстрых уличных перекусов, а также варианты для культурных прогулок.

"Я годами составляю списки и делюсь рекомендациями для путешествий с друзьями. Теперь я делюсь ими с вами на Google Maps", – подчеркнула Дуа Липа.

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Итак, самые любимые города звезды: Париж, Милан, Барселона и родной город Приштина в Косово.

Для романтических встреч Дуа Липа предлагает бистро в столице Франции:

"Для романтики при свечах рекомендую Bistro Des Tournelles, где подают традиционную французскую кухню. Там есть такие блюда, как жареные устрицы, говяжья вырезка с перцовым соусом и равиоли из зеленой спаржи с рикоттой и лесным орехом, которые сочетаются с теплой атмосферой бистро".

Для туристов, которые собираются увидеть Италию и "почувствовать себя настоящим итальянцем хоть на вечер", знаменитость предлагает Dal Bolognese Milano. Певица высоко оценивает блюдо тальятелле аль рагу ресторана, которое считает одним из самых вкусных в мире. А вот за более расслабленной атмосферой Дуа Липа советует пойти в заведение Proper Pizza в ее родном городе Приштине.

"Там настоящая пицца! Корка правильная, топинги вкусные, и всегда полно людей, которые прекрасно проводят время", – подчеркнула артистка.

Для любителей сладкого исполнительница хита "Physical" советует шоколадную лавку San Ginés в Испании, в которой стоит попробовать чуррос с горячим шоколадом.

Также особое внимание она уделила родному городу и культурным достопримечательностям. В частности, по ее словам, Национальная галерея Косово, расположенная в Университете Приштины, – обязательна для посещения. Помимо выдающихся работ косовских художников, скульпторов и графических дизайнеров, это заведение имеет большое значение для местных жителей. Дуа Липа отметила, что стоит еще посмотреть на Старый зеленый рынок – старейшую торговую зону города, а также Этнографический музей, который освещает историю Косово.

Напомним, ранее УНИАН писал о местах, куда украинцам поехать в отпуск за границу в этом году, чтобы не разориться.

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