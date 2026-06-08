Израиль разработал систему уничтожения дронов с помощью лазера

Лазер, получивший название DroneLight, можно подключить к любому типу датчика, который будет наводить его на цель.

Израильская компания Esh-Tech планирует выйти на европейский рынок со своей новой системой уничтожения дронов с помощью лазера DroneLight.

Система создана на основе импульсного лазера. Она потребляет мало энергии, имеет улучшенные характеристики, а также является недорогой, пишет издание EDR. Отмечается, что с самого начала идея заключалась в разработке системы на основе импульсно-лазерной технологии, которая позволяет концентрировать высокую мощность за очень короткое время. Вместо нагрева цели, как это делает лазер непрерывного излучения (CW), DroneLight генерирует очень мощный импульс, который просверливает отверстие в цели, физически удаляя материал. Импульс длится всего 10 миллисекунд, система излучает с частотой повторения импульсов (PRF) 5 Гц.

Esh-Tech ставила перед собой цель создать тактическую систему, способную обеспечить защитную зону радиусом около 1 км, что соответствует дальности действия ее DroneLight.

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"Поскольку он излучает всего 50 миллисекунд каждую секунду, это означает, что лазер активен лишь 5% времени воздействия, поэтому потребление энергии достаточно ограничено; согласно данным, предоставленным Esh-Tech, по сравнению с более чем 20 кВт, необходимыми обычному лазерному излучателю непрерывного излучения, который должен оставаться нацеленным на цель гораздо дольше, потребление энергии DroneLight составляет около 4 кВт", – говорится в материале.

Система слежения DroneLight и лазерный излучатель используют одинаковую оптическую апертуру диаметром 300 мм, что означает, что они по своей сути являются направленными, а лазер не имеет движущихся частей, что повышает надежность, особенно при установке на транспортное средство.

Стремясь максимизировать производительность своей новой системы, Esh-Tech работала над мониторингом атмосферы между излучателем и целью. Это делается с помощью камеры, изображение которой обновляется 1000 раз в секунду, а изображение анализируется алгоритмами на основе искусственного интеллекта, которые определяют, когда лазер должен излучать для достижения наилучшей производительности. В течение одной секунды лазер "выстреливает" пять раз; таким образом, система воспроизводит интервалы, чтобы оптимизировать результат с точки зрения энергии, доставляемой к цели.

Отмечается, что DroneLight можно подключить к любому типу датчика – радиолокационному, акустическому или оптоэлектронному, – который бы наводил его на цель.

Технологии против дронов

Как сообщал УНИАН, американская технологическая компания Base Molecular Resonance Technologies (BMRT) объявила о значительном прогрессе в создании новейшей технологии, которая поможет обнаруживать дроны с взрывчатым веществом.

В рамках проведенных испытаний специалистам из BMRT удалось успешно отследить нитроцеллюлозный порох в прикрепленном к оптоволоконному дрону 9-мм патроне. Благодаря этому дрон удалось обнаружить на высоте более 200 футов (более 60,9 м) – это был максимальный показатель, который оценивался во время испытаний.

Технология помогает выявлять уникальные характеристики молекулярного резонанса, связанные с конкретными материалами и соединениями. Другими словами – с помощью этой технологии можно будет определить, есть ли в дроне взрывчатка или нет.

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