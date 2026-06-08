После новых инцидентов с БпЛА Молдова решила наладить производство дронов-перехватчиков

В стране считают, что это необходимо для реагирования на случаи нарушения воздушного пространства российскими дронами.

Молдова намерена наладить производство дронов-перехватчиков "для защиты воздушного пространства страны". Для этого власти планируют изменить законодательство, чтобы привлечь в оборонную сферу частные компании и иностранных инвесторов. Об этом заявила президент страны Мая Санду, пишет Newsmaker.

По словам Санду, Молдове "необходимо применить систему противодействия беспилотникам и средства радиоэлектронной борьбы", чтобы реагировать на случаи нарушения воздушного пространства российскими дронами.

"Мы должны начать производить дроны, способные перехватывать и сбивать другие беспилотники. Я поручила правительству, особенно после последних инцидентов, подготовить изменения в законодательстве. С одной стороны, государство должно производить такие дроны и антидроны, а с другой - нужно открыть эту сферу и для частного сектора", - заявила Санду.

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Президент отметила, что сейчас в Молдове нет необходимых технологий и специалистов.

"Есть иностранные инвесторы, которые располагают такими технологиями. Проблема в том, что действующее законодательство не позволяет создавать государственно-частные партнерства или привлекать иностранные инвестиции в эту сферу. Мы меняем закон и будем пытаться привлечь инвестиции - прежде всего для создания государственно-частных партнерств. Нам нужны дроны-перехватчики для борьбы с беспилотниками, которые все чаще появляются над нашей страной и создают реальную угрозу", - добавила она.

Санду также отметила, что Молдова может обратиться за технологиями к Украине, "которая после начала полномасштабного российского вторжения создала одну из наиболее развитых отраслей производства беспилотников".

Недавние инциденты с дронами

В ночь на 8 июня дрон нарушил воздушное пространство Молдовы, следы на месте его падения указывают на то, что аппарат взорвался.

"8 июня 2026 года в 00:20 системы наблюдения Национальной армии и трансграничного сотрудничества зафиксировали пересечение государственной границы Республики Молдова беспилотным летательным аппаратом со стороны населенного пункта Михайловка-Лопатна. После вмешательства специализированных структур Министерства внутренних дел было подтверждено, что на сельскохозяйственных угодьях вблизи села Лопатна были найдены фрагменты беспилотного летательного аппарата", - сообщило Министерство обороны страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал падение российского беспилотника в Молдове во время ночной массированной атаки России против Украины:

"Мы выражаем полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии. Этот инцидент ясно демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом".

Производство дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина, благодаря развитию дронных технологий и опыту современной войны, постепенно усиливает свое международное влияние и расширяет сотрудничество с другими государствами. Обозреватель Мелик Кайлан для Forbes рассказал, что украинские дроны меняют геополитику, ведь после начала полномасштабной войны Украина была вынуждена быстро развивать собственные технологии и военные решения из-за ограниченных объемов внешней помощи. По его мнению, это позволило Киеву перейти от оборонительной модели к более активному международному взаимодействию.

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