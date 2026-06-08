Лисы поселились на солнечной электростанции, и произошло кое-что очень неожиданное

Этот вид лис находился под угрозой исчезновения.

Однажды на солнечной электростанции в Калифорнии поселились лисы, находящиеся под угрозой исчезновения, и это привело к крайне неожиданным последствиям.

Как пишет ecoportal.net, в Калифорнии лиса-корсак потеряла более 95% своей естественной среды обитания из-за распространения сельского хозяйства и застройки. Лисам необходимы пространство, укрытие и доступ к добыче. И они постоянно перемещаются, часто используя десятки нор, чтобы избежать хищников.

Когда лисы проникали на эти солнечные электростанции, ученые тщательно отслеживали их поведение, и, к своему удивлению, обнаружили, что животные адаптировались.

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Солнечные электростанции предоставляли им редкое сочетание: защиту и ресурсы в одном месте.

Ограждение, изначально предназначенное для защиты территории, служило барьером против более крупных хищников. Внутри среда обитания была богата мелкими животными – грызунами и насекомыми. Это означало, что пища была легкодоступна.

Сами панели создавали тень, помогая регулировать температуру почвы и делая условия более стабильными во время сильной жары.

И, пожалуй, самое важное, вмешательство человека было минимальным.

Лисы начали создавать норы внутри солнечных электростанций, используя землю как часть своей обычной территории. В некоторых случаях, по данным экологов, они возвращались на это место неоднократно, рассматривая эти места как надежную среду обитания.

Это дает важный урок: при правильном проектировании и управлении солнечные электростанции не обязательно должны вытеснять дикую природу, они могут поддерживать её. А в некоторых случаях это может дать второй шанс видам, находящимся под угрозой исчезновения.

Ранее мы рассказывали, как на одной из солнечных электростанций в Австралии выпустили свиней и к каки интересным последствиям это привело.

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