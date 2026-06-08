Украина получила новый транш от ЕС на миллиарды евро, – Свириденко

Украина досрочно выполнила ряд условий, необходимых для получения последующих траншей финансирования.

Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на сумму 2,8 миллиарда евро. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро. Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд евро", – говорится в сообщении.

Средства планируется направить на покрытие приоритетных расходов государственного бюджета, прежде всего в социальной и гуманитарной сферах.

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Отметим, что это уже седьмое поступление средств в рамках программы.

На текущем этапе Украина обеспечила выполнение 11 показателей Плана Украины, которые охватывают ключевые реформы в государственном управлении, экономической политике, энергетике, цифровой трансформации и верховенстве права. По словам Свириденко, Украина досрочно выполнила часть требований, которые были запланированы для последующих этапов финансирования.

"Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам", – добавила премьер-министр.

По состоянию на конец мая 2026 года Украина уже реализовала 86 мероприятий в рамках Плана, тогда как еще 65 находятся на разных стадиях выполнения.

Финансовая поддержка Украины – главные новости

20 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о подписании меморандума о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Сама Украина будет выплачивать кредит только в случае получения репараций от России.

В целом Украине может понадобиться около 130 млрд евро в течение следующих лет. В связи с этим ключевым вопросом на данный момент остается возможность использования замороженных в ЕС российских активов. По словам специалистов, без использования замороженных российских активов Европа не располагает достаточными ресурсами для полного покрытия финансовых потребностей Киева. Они отмечают, что привлечение этих средств могло бы не только компенсировать дефицит украинского бюджета, но и усилить позиции Украины на возможных мирных переговорах.

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