FPV-дроны 'Генерал Черешня' похитили из воинской части: в продаже подозревают сержанта

Беспилотники находились на балансе воинской части.

Правоохранители разоблачили военнослужащего одной из воинских частей в Донецкой области, которого подозревают в попытке продажи 16 FPV-дронов, предназначенных для выполнения боевых задач.

Как сообщили в Донецкой специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, под процессуальным руководством прокуратуры сообщено о подозрении сержанту, которому инкриминируют хищение военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

По данным следствия, военнослужащий, занимавший должность старшего боевого медика роты беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона, незаконно завладел 16 FPV-дронами производства компании "Генерал Черешня". Беспилотники находились на балансе воинской части и были переданы подразделению для выполнения боевых задач.

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Следователи установили, что в январе 2026 года подозреваемый похитил 16 дронов стоимостью 34,9 тыс. грн каждый. Общая стоимость похищенного имущества составляет 558,4 тыс. грн.

По версии следствия, 30 мая 2026 года военнослужащий реализовал похищенные беспилотники за 105 тыс. грн. После передачи средств его задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли денежные средства, все 16 FPV-дронов и их компоненты. В компании выразили благодарность Генеральному прокурору Руслану Кравченко, Офису Генерального прокурора и Специализированной прокуратуре в сфере обороны за принципиальную позицию в отношении противодействия хищению военного имущества:

"FPV-дроны являются имуществом критической необходимости, которое ежедневно используется вдоль всей линии боевого столкновения. Наличие таких средств напрямую влияет на возможность защищать позиции и сохранять жизни военнослужащих. Поэтому любые попытки незаконного присвоения или продажи такого имущества представляют угрозу обороноспособности государства".

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266,2 тыс. грн. Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР в Краматорске при оперативном сопровождении Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины.

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