Туристам дали 5 золотых советов, как сэкономить на отдыхе летом неспокойного 2026 года

Этим летом туристы решили не отказываться от отпусков, но они стали более осторожны.

Геополитическая и топливаная нестабильность на фоне войны в Иране поставила под вопрос летние отпуска многих европейцев в этом году.

Впрочем туристические эксперты BBC Travel уверены, что при соблюдении пяти простых новых правил путешествий, актуальных для нынешних условий, у туристов все же есть шанс хорошо отдохнуть этим летом и при этом не разориться.

Как отмечают авторы материала, хотя сложившиеся обстоятельства и заставляют задуматься о своих отпускных планах даже опытных путешественников, они все равно не остаются дома.

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Согласно данным исследования Kayak Summer Travel Check-In, например, в США количество поисковых запросов на авиабилеты этим летом выросло на 4% по сравнению с прошлым годом. Вместо полного отказа от отпуска путешественники корректируют даты поездок, ориентируясь на выгодные предложения на авиабилеты, сокращают маршруты, выбирают другие регионы для отдыха и платят больше за гибкость.

5 новых правил, которые следует учитывать перед бронированием отпуска этим летом

Правило 1: Сначала забронируйте авиабилет

Эксперты отмечают, что поскольку цены на авиабилеты по-прежнему очень чувствительны к стоимости топлива, изменениям маршрутов и спросу на бронирование в последний момент, может быть выгодно начать планирование отпуска именно с бронирования авиабилета. Туристические консультанты говорят, что все больше клиентов сначала ищут выгодные предложения авиаперелетов, а уже затем планируют отели, экскурсии и маршруты, исходя из этих дат и направлений.

"Мы видим тенденцию, когда клиенты бронируют авиабилеты, чтобы избежать роста цен, а затем обращаются к нам с уже забронированными рейсами и просят нас разработать индивидуальные поездки с учетом их фиксированной даты вылета. Путешественники хотят компенсировать более высокие цены на авиабилеты за счет экономии на других частях своей поездки и хотят быть уверены, что получают лучшее обслуживание за уплаченную цену", – отметил гендиректор Unforgettable Travel Грэм Картер.

Неопределенность также сокращает периоды бронирования. Хотя спонтанные поездки уже набирали обороты в 2025 году, консультанты говорят, что теперь люди ждут еще дольше, прежде чем принять решение, поскольку они следят за глобальной стабильностью в режиме реального времени.

"Мы адаптировали наши внутренние операционные процессы для обработки индивидуальных бронирований за семь дней", – сказав Картер, отметив, что раньше "спонтанные" бронирования означали выезд через две-три недели.

Правило 2: Оставайтесь ближе к дому

Эксперты советуют туристам обращать внимание на более короткие поездки, региональные путешествия и направления, которые снижают стоимость поездки, если цены на дальние перелеты кажутся слишком высокими.

При этом, по словам консультанта по путешествиям в Cruise Planners Кейси Каллауэй, туристы стали соглашаться на понижение в классе обслуживания.

Кроме того, путешественники начинают больше обращать внимание на поездки наземным транспортом, например, на личном авто или на автобусах-поездах, чтобы сократить расходы на топливо.

Правило 3: Ищите альтернативные регионы

В материале BBC Travel приводится пример американских туристов, которые в этом году начали чаще обращать внимание на отдых в Латинской Америки, поскольку в Европу лететь теперь стало намного дороже.

"Путешественники по-прежнему стремятся к дальним поездкам, но многие тяготеют к направлениям, которые сейчас кажутся более предсказуемыми", – пояснил гендиректор Blue Parallel Эммануэль Бурджио.

Правило 4: Выбирайте более прохладные и спокойные места

Тем же туристам, которые все еще планируют провести летний отпуск в странах Средиземноморья, советуют тщательно подумать об экстремальной летней жаре, чрезмерном туризме и региональных проблемах.

Данные Kayak показывают, что путешественники все чаще рассматривают более прохладные европейские города, такие как Рейкьявик, Шеннон, Дублин, Стокгольм и Копенгаген, что обусловлено более низкими средними ценами на авиабилеты и более мягкими летними температурами. По данным HotelPlanner.com, в норвежских фьордовых регионах наблюдается увеличение количества бронирований на лето на 160%.

"Путешественники отходят от представления о том, что отдых на острове обязательно должен подразумевать тропические пляжи и экстремальную жару. Скандинавские острова захватывают воображение людей, поскольку они предлагают возможность замедлить темп и воссоединиться с природой", – отметил основатель Off the Map Travel Джонни Купер.

Более широкая тенденция "медленного туризма" также продолжает расти. Картер отметил, что клиенты все чаще запрашивают более длительные пребывания, и агентство наблюдает 46-процентный рост бронирований спа-процедур и велнес-услуг в годовом исчислении, особенно среди тех, кто хочет совместить осознанность с исследованием окружающего мира.

Правило 5: Платите за гибкость и защиту

Эксперты констатируют, что хотя большинство путешественников внимательно следят за расходами, этот год может стать годом стратегических трат – на гибкость, защиту, помощь экспертов и варианты, которые облегчат изменение планов в случае их срыва.

Среди прочего, это означает внимательное изучение правил отмены бронирования, выбор тарифов или отелей, которые позволяют вносить изменения, где это возможно, и заблаговременное рассмотрение туристической страховки.

При этом начинающим путешественникам может быть полезно обратиться за помощью к экспертам. Туристические консультанты говорят, что некоторые клиенты ищут не только логистику, но и уверенность – кого-то, кто всегда готов помочь в случае непредвиденных обстоятельств или просто подбодрить.

"Новые клиенты, которые только начинают путешествовать за границу, больше всего нервничают. Они слышат в СМИ, что нет авиационного топлива и что все ненавидят американцев, поэтому я оказываю им большую поддержку перед отъездом. Пока что у всех них был идеальный опыт, поэтому они меньше волнуются", – поясняет Каллауэй.

Идеи для летнего отдыха в 2026 году

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