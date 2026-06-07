У каждого вредителя свои особенности нор, поэтому по их внешнему виду нередко можно определить владельца.

Норы в огороде могут стать первым сигналом о незваных гостях. Но чтобы выбрать правильный способ борьбы, важно сначала понять, кто именно их оставил: сделать это можно по нескольким характерным признакам. Рассказываем, как понять, кто роет норы в огороде и какую опасность может нести их "автор".

Кто роет норы в огороде - фото и описания

Крысы любят устраивать ходы возле компостных куч, дровников, кустарников и хозяйственных построек. Их норы обычно не превышают 5–10 сантиметров в диаметре и имеют сравнительно ровный вход. Причем рядом с ними часто можно заметить протоптанные дорожки, экскременты или следы погрызов на различных предметах.

Впрочем, нередко выясняется, что участок облюбовала не крыса, а полевка. Ее норы имеют слегка овальную форму и располагаются достаточно густо в одном месте. А еще, если вы не знаете, кто роет норы в огороде - без холмика, скорее всего, будут именно ходы полевок.

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А вот о присутствии слепыша на участке можно судить по довольно крупным земляным насыпям без открытых входов - эти животные обычно закрывают их землей изнутри.

Наконец, если вас интересует, кто роет большие норы в огороде, то вероятными виновниками могут оказаться кроты: ходы у них могут превышать 10 см, а возле них часто находятся более компактные холмики из рыхлого грунта.

Норы желательно засыпать или разрушать лопатой, и если после этого входы появятся снова, значит они продолжают использоваться. В таком случае неважно, чьи норы в огороде, следует как можно быстрее принять меры: убрать возможные источники пищи и высадить на участке растения с резким запахом, например, полынь или пижму.

При этом особенно опасны именно полевки, так как они быстро размножаются и могут быстро испортить посадки.

В случае их распространения могут потребоваться специальные средства для борьбы с вредителями, так что чем раньше удастся обнаружить их присутствие, тем проще будет сохранить урожай.

Ранее мы писали, что сделать, чтобы крысы ушли с огорода.

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