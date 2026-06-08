Адвокат семьи погибшей в ДТП заявил о закрытии дела в отношении детектива НАБУ

Решение о прекращении производства было принято без уведомления процессуального руководителя, утверждает юрист.

Управляющий партнер адвокатского объединения Legal Guarantees Александр Щербина, представляющий интересы семьи погибшей Марины Арустамовой, заявил о возможных нарушениях в ходе расследования смертельного ДТП с участием детектива НАБУ Андрея Русаева. По его словам, уголовное производство было закрыто на основании заключения эксперта-полиграфолога. Об этом адвокат сообщил в Facebook.

Щербина отметил, что в большинстве уголовных производств по ДТП водители получают подозрение даже при наличии спорных обстоятельств и в дальнейшем годами отстаивают свою позицию в судах. В то же время в деле с участием сотрудника НАБУ, по его мнению, правоохранители применили другой подход.

По словам адвоката, основанием для закрытия дела стало заключение эксперта-полиграфолога, в котором отмечалось, что водитель не превышал скорость, однако заметил потерпевшую слишком поздно.

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"Все, что тебе нужно – подать следователю ГБР заключение эксперта-полиграфолога, в котором будет написано, что водитель скорость не превышал, но увидел девушку слишком поздно. И это следователь использует в качестве основания для закрытия уголовного производства", – написал Щербина.

Он также утверждает, что решение о закрытии производства было принято без уведомления процессуального руководителя.

Адвокат обратил внимание на то, что дело не получило значительного общественного резонанса, несмотря на то, что речь идет о смертельном ДТП в Киеве с участием сотрудника одного из ключевых антикоррупционных органов.

"Наверное, кто-то подумал, что об этом деле забыли, потому что это было давно, но нет – мы все помним", – отметил он.

На момент публикации публичной реакции НАБУ, Государственного бюро расследований или процессуальных руководителей на заявления адвоката не было.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 апреля 2018 года на улице Васильковской в Киеве. Автомобиль под управлением детектива НАБУ Андрея Русаева совершил наезд на 23-летнюю Марину Арустамову. Девушку госпитализировали с тяжелыми травмами, а 11 апреля она скончалась в больнице.

По факту аварии было открыто уголовное производство. В июле 2019 года адвокат семьи погибшей Александр Щербина заявлял, что прокуратура Киева признала досудебное расследование, проводившееся следователями Национальной полиции, неэффективным. После этого дело передали в Территориальное управление ГБР в Киеве.

Тогда адвокат утверждал, что детективу НАБУ не было сообщено о подозрении, а ряд необходимых следственных действий, в частности следственный эксперимент и допросы, длительное время не проводились. Он также заявлял, что представляет интересы матери погибшей и будет добиваться полного и беспристрастного расследования обстоятельств ДТП.

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