Эти импортные автомобили раскупают как горячие пирожки: первое место – за 'народной' моделью

В мае украинский автопарк пополнился 18 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит портал"Укравтопром".
Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые автомобили – 58%. В мае 2025 года их доля составляла 48%.
Далее идут дизельные автомобили – 19% (21% в мае 2025 года), а также электрокары – 11% (22% в мае 2025 года). На гибридные машины пришлось 9%, а на автомобили с ГБО – 3%.
Лидером среди импортируемых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf – это, без сомнения, легендарный автомобиль, ставший эталоном в своем классе. Украинцы ценят Golf за надежность, практичность и экономичность. Еще одним преимуществом модели является то, что благодаря популярности на вторичном рынке ее можно выгодно продать.
ТОП-10 самых популярных привезенных автомобилей:
- Volkswagen Golf – 825 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 737 шт.;
- Nissan Rogue – 645 шт.;
- Audi Q5 – 587 шт.;
- Skoda Octavia – 555 шт.;
- Renault Megane – 547 шт.;
- Ford Escape – 410 шт.;
- Volkswagen Passat – 392 шт.;
- Nissan Qashqai – 347 шт.;
- Mazda CX-5 – 331 шт.
Средний возраст подержанных автомобилей, зарегистрированных в мае в Украине, составляет 9,4 года.
Авторынок Украины – последние новости
Более 60% рынка новых легковых автомобилей в прошлом месяце заняли авто с традиционными двигателями. Для сравнения, в предыдущем году этот показатель составлял 54,3%. Наиболее популярными остаются бензиновые модели – в мае на них пришлось 39,9% продаж. Среди бензиновых автомобилей лидером рынка стал кроссовер Hyundai Tucson.
Отметим также, что из 21,5 тысячи новых легковых автомобилей, реализованных в Украине в январе–апреле, 17,4 тыс. (более 80%) пришлось на кроссоверы. Большинство SUV имели бензиновые двигатели.