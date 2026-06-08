Эти импортные автомобили раскупают как горячие пирожки: первое место – за 'народной' моделью

Volkswagen Golf – это легендарный автомобиль, ставший эталоном в своем классе.

В мае украинский автопарк пополнился 18 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит портал"Укравтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые автомобили – 58%. В мае 2025 года их доля составляла 48%.

Далее идут дизельные автомобили – 19% (21% в мае 2025 года), а также электрокары – 11% (22% в мае 2025 года). На гибридные машины пришлось 9%, а на автомобили с ГБО – 3%.

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Лидером среди импортируемых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf – это, без сомнения, легендарный автомобиль, ставший эталоном в своем классе. Украинцы ценят Golf за надежность, практичность и экономичность. Еще одним преимуществом модели является то, что благодаря популярности на вторичном рынке ее можно выгодно продать.

ТОП-10 самых популярных привезенных автомобилей:

Volkswagen Golf – 825 шт.; Volkswagen Tiguan – 737 шт.; Nissan Rogue – 645 шт.; Audi Q5 – 587 шт.; Skoda Octavia – 555 шт.; Renault Megane – 547 шт.; Ford Escape – 410 шт.; Volkswagen Passat – 392 шт.; Nissan Qashqai – 347 шт.; Mazda CX-5 – 331 шт.

Средний возраст подержанных автомобилей, зарегистрированных в мае в Украине, составляет 9,4 года.

Авторынок Украины – последние новости

Более 60% рынка новых легковых автомобилей в прошлом месяце заняли авто с традиционными двигателями. Для сравнения, в предыдущем году этот показатель составлял 54,3%. Наиболее популярными остаются бензиновые модели – в мае на них пришлось 39,9% продаж. Среди бензиновых автомобилей лидером рынка стал кроссовер Hyundai Tucson.

Отметим также, что из 21,5 тысячи новых легковых автомобилей, реализованных в Украине в январе–апреле, 17,4 тыс. (более 80%) пришлось на кроссоверы. Большинство SUV имели бензиновые двигатели.

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