Как навсегда очистить плесень с герметика в ванной: без использования отбеливателя и химии

Каждая хозяйка знает, как сильно портят вид ванной комнаты потемневшие швы и стыки возле раковины или ванны.

Герметик в ванных комнатах и на кухнях накапливает плесень и грибок быстрее, чем любая другая поверхность. Даже когда все остальное сияет чистотой, потемневший герметик придает всему помещению грязный вид. Проблема в том, что плесень питается органическими материалами, которые естественным образом накапливаются в этих местах.

Добавьте сюда застоявшуюся влагу, влажность и отсутствие циркуляции воздуха – и вы создадите идеальный рай для плесени. К счастью, очистка герметика не требует агрессивных химикатов или помощи профессионалов. Два простых метода полностью устраняют пятна плесени, пишет Tom's Guide.

Вот как восстановить ваш герметик и предотвратить возвращение плесени.

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Что вам понадобится перед началом работы:

Белый уксус и бутылка с распылителем

Пищевая сода и небольшая миска

Теплая вода

Старая зубная щетка или щетка с мягкой щетиной

Перекись водорода (для стойких пятен)

Чистые тряпки для ополаскивания и высушивания

Как только вы соберете все необходимое, вы готовы к безопасному удалению плесени. Надевайте перчатки и маску во время работы с ней, а также открывайте окна и включайте вытяжку, чтобы помещение хорошо проветривалось.

Никогда не смешивайте отбеливатель с аммиаком или другими чистящими средствами – это сочетание выделяет токсичные испарения. Отбеливатель также разрушает герметик, поэтому придерживайтесь более мягких вариантов, которые вы уже приготовили, таких как уксус или перекись водорода.

Как очистить герметик от плесени и грибка

1. Очистите поверхностную плесень уксусом и содой

Налейте белый уксус в бутылку с распылителем и полностью обрызгайте герметик. Оставьте его на 15–30 минут, чтобы уксус мог разрушить плесень и уничтожить споры.

Пока он действует, смешайте пищевую соду с теплой водой до состояния пасты. Нанесите пасту прямо на герметик, втирая ее в углы и стыки, где прячется плесень.

Используйте старую зубную щетку или мягкую щетку, чтобы тщательно все потереть. Не пропускайте труднодоступные места – плесень обожает щели.

После того как вы все потерли, промойте всю область водой и полностью вытрите насухо чистой тряпкой. Оставленная влага просто запустит проблему заново.

2. Используйте перекись водорода для стойких пятен

Когда уксус и сода не удаляют пятна полностью, с задачей справится перекись водорода. Налейте ее в бутылку с распылителем и обильно смочите пораженный герметик.

Дайте ей впитаться в течение 15–30 минут. Чем дольше она остается на поверхности, тем эффективнее разрушает въевшуюся плесень. Здесь применим тот же метод: аккуратно потрите зубной щеткой или мягкой щеткой.

Когда закончите, тщательно промойте и высушите досуха. Герметик должен стать заметно белее и ярче.

Как предотвратить возвращение плесени

Подумайте об использовании влагостойкого герметика с защитой от плесени вместо стандартного в ванных комнатах и на кухнях. Разница в цене минимальна, но результат колоссальный. Влагостойкий герметик просто не накапливает пятна так, как обычный.

Включайте осушитель воздуха или вытяжку в ванной во время принятия душа, чтобы быстро удалить влагу. Влажность – это то, что нужно плесени для процветания, и ее устранение решает проблему.

Всегда протирайте герметик после купания или использования раковины. Водосгон или полотенце удаляют излишки влаги до того, как она задержится за герметиком.

Проводите глубокую очистку герметика ежемесячно и проверяйте его на предмет отслоения, мягких участков, трещин или зазоров. Эти признаки указывают на то, что плесень растет за герметиком и требуется его замена. Герметик обычно служит 3–5 лет в зависимости от воздействия влаги.

Когда приходит время обновлять герметик, вы фактически перезапускаете часы и начинаете заново с чистыми поверхностями.

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