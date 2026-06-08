В мае ВСУ освободили на 100 квадратных километров больше, чем потеряли, - Сырский

Ситуация на поле боя остается сложной и динамичной.

Силы обороны Украины в мае продолжали удерживать инициативу на отдельных участках фронта и освободили больше территории, чем смогла захватить Россия. Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в Telegram.

В частности, несмотря на постоянное давление противника, Вооруженные Силы Украины продолжают стойко удерживать оборону, уничтожать оккупантов и наносить эффективные удары по врагу в его оперативной и стратегической глубине.

"Ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Противник не прекращает попыток продвижения на востоке и юге Украины, а количество боевых столкновений существенно возросло. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях", – отметил Сырский.

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В то же время, по его словам, Силы обороны продолжают удерживать инициативу на отдельных участках:

"По результатам активных действий в мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет почти +100 квадратных километров в нашу пользу. Всего с начала года освобождено более 600 квадратных километров украинской земли".

Удары Сил обороны по российским захватчикам

Как отмечает Главнокомандующий, в течение месяца украинские войска нанесли тысячи результативных ударов по военным объектам противника.

"Подразделения беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей и, по подсчетам Командования Сил беспилотных систем, уничтожили более 30,5 тысяч российских военнослужащих, а средства Front и Middle продолжили системно уничтожать российские штабы, арсеналы", – сообщил главнокомандующий.

Кроме того, средствами Deep Strike в течение месяца было поражено 111 вражеских объектов военно-промышленного комплекса, энергетики и топливной инфраструктуры, работающих на армию России.

"Прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные противнику в результате операций Deep Strike в мае, составили около 1,058 млрд долларов", – подчеркнул Сырский.

Ситуация на поле боя

По данным американского Института изучения войны, удары средней дальности (middle strike), которые Украина наносит по логистическим маршрутам россиян на оккупированных территориях юга и востока Украины, продолжают нарушать российскую логистику, и эти оперативные последствия, вероятно, будут только усиливаться в ближайшее время.

Также аналитики отмечали, что в течение мая украинские военные освободили или зачистили от российских подразделений около 250 квадратных километров территории. В то же время российские войска за этот период смогли захватить лишь около 130 квадратных километров.

Для сравнения, в апреле ситуация была иной: тогда украинские силы вернули контроль над примерно 80 квадратными километрами, тогда как россияне продвинулись на 150-160 квадратных километров.

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