Не хватает миллионов работников: кого будут искать работодатели в первую очередь

Наибольший спрос ожидается в промышленности и среди представителей рабочих профессий.

При условии быстрого экономического роста в течение следующего десятилетия украинскому рынку труда может потребоваться около 4,5 миллиона дополнительных работников. Наибольший спрос сохраняется на строителей, энергетиков и представителей рабочих специальностей, сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, передает корреспондент УНИАН.

"Если украинская экономика будет быстро расти под 7% в год, то наш прогноз на следующие 10 лет составляет 4,5 млн работников на рынке труда", – сказал министр.

По его словам, наибольший спрос ожидается в промышленности и среди представителей рабочих профессий. В частности, это связано как с развитием оборонно-промышленного комплекса, так и с восстановлением украинской промышленности.

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В то же время директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что для послевоенного восстановления страны необходимо привлечь более 3 млн человек.

Она указала, что сейчас сложно точно оценить потребности рынка труда из-за влияния войны на экономику и демографическую ситуацию. В то же время, по ее словам, уже сейчас наибольший дефицит кадров наблюдается в строительной отрасли, энергетике и перерабатывающей промышленности.

"Но поверьте, очень много вакансий продавцов, есть вакансии бухгалтеров. Нельзя сказать, что нет вакансий юристов, они тоже есть. Но все равно подавляющее большинство вакансий – в строительной и энергетической сферах. Токарей, операторов станков нам не хватает. Не хватает традиционно швей, поэтому рынок в этом плане остается в тренде, как и был в последние годы", – сказала Жовтяк.

Работа в Украине – последние новости

По результатам исследования "OLX Работа", в апреле рынок труда демонстрировал заметное сокращение спроса среди работодателей в ряде профессий. Наибольшее падение наблюдается на вакансии домработниц, таксистов и вакансии, подходящие для студентов или начала карьеры.

Ранее сообщалось, что среднемесячная заработная плата в первом квартале составила около 28,8 тыс. грн. При этом у мужчин средняя зарплата на 9 тыс. грн больше, чем у женщин.

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