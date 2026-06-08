Глава Lotus назвал главную проблему современных спорткаров: она есть и у моделей его компании

По словам Фэна Цинфэна, мощность ничего не значит, если спорткар слишком тяжелый.

Генеральный директор компании Lotus Фэн Цинфэн назвал один из главных недостатков многих спортивных автомобилей. Интересно то, что эта проблема касается и многих моделей Lotus, пишет AUTOLATEST.

"Любой спорткар, весящий более 1800 кг, является посредственным", - сказал Цинфэн во время пресс-конференции.

Интересно то, что многие автомобили в модельном ряду Lotus весят более 1800 кг. Исключением является только спорткар Emira, снаряженная масса которого составляет 1440–1470 кг в зависимости от модификации.

Видео дня

Также Lotus предлагает электромобили Eletre, Emeya и Evija, но все они весят более 1800 кг. Более того, снаряженная масса электрокроссовера Eletre составляет около 2600 кг.

По словам Цинфэна, мощность ничего не значит, если спорткар слишком тяжелый. Он подчеркнул, что в эпоху электрификации легко достичь отметки даже в 2000 л.с., однако такой автомобиль не будет иметь хорошую управляемость, если он тяжелый.

Цинфэн заверил, что бренд Lotus установил новый стандарт веса для своих спортивных автомобилей, который должен составлять менее 1,8 тонны. Он напомнил, что уже скоро компания представит гибридный суперкар Lotus Type 135 с двигателем V8 и электромоторами суммарной мощностью более 1000 л.с. Однако неизвестно, сколько будет весить эта модель.

Лучшие суперкары в мире

Ранее в Autocar определили 10 лучших современных суперкаров. Эксперты детально проанализировали популярные модели.

Лучшими суперкарами эксперты признали Porsche 911 S/T и Ferrari 296 GTB. Они отметили, что главным минусом этих моделей является слишком высокая цена.

Также эксперты высоко оценили Lamborghini Revuelto, McLaren Artura и Lamborghini Huracán Sterrato.

Вас также могут заинтересовать новости: