Что полезнее - хот-дог или гамбургер: диетологи дали четкий ответ

В меню для летних пикников часто входят такие популярные блюда, как хот-доги и гамбургеры. Однако их нельзя отнести к числу самых полезных для сердца. В то же время это совсем не значит, что от них нужно полностью отказаться, пишет Eatingwell.

Диетологи рассказали изданию, в чем разница между хот-догом и гамбургером, и какой вариант будет полезнее для здоровья.

Как хот-доги влияют на здоровье сердца

"Хот-доги содержат много натрия и насыщенных жиров, которые при регулярном употреблении могут негативно влиять на кровяное давление и уровень холестерина, что приводит к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний", – говорит диетолог Кэтрин Розенталь.

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Хот-доги также содержат нитраты и нитриты – соединения, которые естественным образом присутствуют в некоторых овощах и добавляются в некоторые продукты в синтетической форме. "Синтетические нитраты и нитриты считаются консервантами, которые могут добавляться в хот-доги для окрашивания и продления срока годности", – говорит диетолог Кэтрин Нэй.

Как гамбургеры влияют на здоровье сердца

Исследования показывают, что употребление большого количества красного мяса связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, говорит диетолог Лаура Бурак.

В то же время красное мясо может стать отличным источником высококачественного белка. Продукты с высоким содержанием белка помогают поддерживать мышечную массу, включая сердечную мышцу. Белок также помогает сбалансировать уровень сахара в крови и чувство сытости, что необходимо для метаболического здоровья, и может положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Говядина может даже поддерживать здоровье сердца благодаря содержанию ключевых питательных веществ, включая железо, цинк и витамин B12.

Также почти половина жира в говядине приходится на насыщенные жиры, потребление которых следует сократить. Избыточное потребление насыщенных жиров может способствовать повышению уровня холестерина ЛПНП, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время общее содержание насыщенных жиров в вашем бургере можно уменьшить, выбрав более постный фарш.

Что лучше для здоровья сердца?

Гамбургеры – лучший выбор с точки зрения общего питания и здоровья сердца, чем хот-доги, говорит Бурак. Они менее обработаны и содержат более качественный белок с большим количеством питательных веществ, таких как железо, витамин B12 и цинк.

Хот-доги не считаются полезным для сердца продуктом из-за их обработки и плохого питательного состава. "Хот-доги, как правило, являются сильно переработанным продуктом, изготовленным из различных мясных продуктов и наполнителей, в отличие от гамбургеров, в которых используется только говяжий фарш, и они также содержат больше добавок и натрия", – говорит Бурак.

Ранее кардиологи назвали 4 продукта, которые могут помочь снизить кровяное давление. В чих числе жирная рыба и грецкие орехи.

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