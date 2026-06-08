Исторический момент: революционный самолет X-59 впервые преодолел звуковой барьер (видео)

Испытания X-59 могут открыть путь к возрождению коммерческих сверхзвуковых авиаперевозок над сушей.

Экспериментальный самолет X-59 QueSST, разработанный NASA и Lockheed Martin Skunk Works, впервые преодолел звуковой барьер. Об этом сообщает NASA.

"Первый сверхзвуковой полет X-59 является свидетельством неизменного лидерства Америки в сфере науки, инженерии и аэрокосмических инноваций", – отметил директор Управления научно-технологической политики США Майкл Крациос.

Во время полета над пустыней Мохаве X-59 разогнался до 1,1 Маха (около 1300 км/ч). Он достиг высоты 13 км и провел в воздухе 81 минуту. Во время испытания X-59 сопровождал истребитель F-15.

Первый сверхзвуковой полет является важной вехой, но еще более важное событие ожидается в ближайшее время. Самолет должен совершить свой первый полет в условиях, приближенных к рабочим, достигнув крейсерской скорости 1,4 Маха (около 1490 км/ч) на высоте примерно 17 км.

Такая скорость и высота являются базовыми условиями для X-59 во время будущих полетов над несколькими населенными пунктами США, что позволит NASA собрать данные о том, как люди будут воспринимать его пролеты.

Программа QueSST – что известно

Цель программы, в рамках которой был создан X-59, – доказать, что летать быстрее звука можно без оглушительного сверхзвукового "хлопка" – мощной акустической волны, возникающей, когда объект движется быстрее скорости звука.

Именно из-за этого "хлопка" уже на протяжении нескольких десятилетий действуют ограничения на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей. Разработчики X-59 надеются, что благодаря специальной аэродинамической форме самолета удастся заменить резкий звуковой удар значительно более мягким акустическим эффектом.

Инновационным в конструкции X-59 является форма его крыла и другие конструктивные особенности, в частности очень длинный нос, которые направлены на уменьшение силы звукового удара. Длина самолета составляет около 30 м, а размах крыла – 9,0 м.

Сверхзвуковые самолеты – последние новости

Напомним, в прошлом году похожий на X-59 экспериментальный самолет XB-1 успешно совершил свой финальный испытательный полет.

Завершение запланированной программы испытаний открывает для американской компании Boom Technology возможность перейти к следующему этапу – созданию полноценного прототипа сверхзвукового пассажирского авиалайнера Overture, который потенциально может изменить рынок коммерческой авиации.

Ранее сообщалось, что Overture будет примерно в три раза больше XB-1 и сможет перевозить от 60 до 80 пассажиров. Отмечалось, что Boom уже создала завод для сборки сверхзвукового самолета.

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