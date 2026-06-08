Украина меняет ход войны в свою пользу, и Европа смотрит на это с ужасом, - The Telegraph

Прекращение огня Украине не приведет к демобилизации российской армии, оно освободит бывших заключенных.

Украина переламывает ход событий в войне в свою пользу, и шансы на прекращение огня высоки как никогда. Однако для Европы это не повод для радости, скорее наоборот, это приведет к ужасающим последствиям. Такое мнение высказал британский депутат Майк Мартин в статье для The Telegraph.

Как отмечает Мартин, два фактора обеспечили победную стратегию Украины.

Во-первых, Украина превзошла Россию в инновациях. В то время как украинцы стали мировыми лидерами в области беспилотных технологий, Россия полагалась на тактику столетней давности: войну на истощение грубой силой. Однако применение артиллерии и живой силы для решения проблемы эффективно только в том случае, если они достигают противника.

Видео дня

В то же время украинские беспилотники перекрыли российскую логистику, атакуя поставки, направляющиеся на передовую, и теперь обладают достаточной дальностью полета, чтобы атаковать основной маршрут снабжения российских войск в Крыму и Херсонской области.

Вторая часть стратегии Украины заключается в нанесении ударов вглубь российской территории с использованием сочетания ракет и беспилотников. Эти атаки умело используют западную разведывательную информацию для подрыва ключевых источников дохода, поддерживающих военную машину Путина – нефтеперерабатывающих заводов, фабрик, портов, железных дорог и мостов. Проще говоря, Украина душит российскую экономику: доходы от нефти падают, а стоимость всего остального растет.

В результате Россия впервые выглядит серьезно уязвимой в экономическом и политическом плане. Для украинцев это повод для осторожной надежды.

Для Европы нет повода радоваться

Однако Западу необходимо очень серьезно задуматься о том, что будет дальше, поскольку победа любой из сторон в этой войне несет в себе серьезные риски для европейских стран, считает эксперт.

"Для Путина эта война экзистенциальна – не только для России, но и для него самого. Россия склонна избавляться от лидеров, проигравших войны, как в политическом, так и в буквальном смысле. Путин знает это и действует в состоянии повышенной паранойи, опасаясь покушения или потенциального государственного переворота", - отмечает Мартин.

Он подчеркивает: даже если путинский режим будет свергнут, отсутствие очевидного преемника порождает огромный риск. Это был бы крайне сложный процесс, а сложный процесс в самом вооруженном ядерном государстве мира – "это то, чего мы не хотели бы видеть", - указывает он.

Но есть и другое опасное последствие, которому на Западе уделяется мало внимания.

"Прекращение огня на Украине не демобилизует российскую армию. Оно освободит её. По последним оценкам, в действующей армии 1,32 миллиона солдат, и 700 000 дислоцированы на Украине. Многие из них – бывшие заключенные, освобожденные из тюрьмы в качестве пушечного мяса для поддержания войны на истощение Путина", – подчеркивает эксперт.

В результате российские солдаты будут искать место, где можно выплеснуть свою злость. Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, уже предупредил, что Путин готовится натравить этих людей на врагов России в случае прекращения огня.

Мирные переговоры - новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заморозить линии фронта там, где они сейчас находятся, если это поможет остановить войну. По его мнению, удержание нынешних позиций даст Украине возможность спасти людей и вернуть солдат домой.

Также президент подтвердил информацию о том, что в мае в Киеве он встречался с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. По словам Зеленского, россияне хотели понять, "что мы готовы сделать", когда дело дойдет до мирных переговоров. В частности, это касается вопроса Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: