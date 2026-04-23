Постоянные потери не принесут победы РФ: принц Гарри из Киева обратился к Путину

Кроме того, принц Гарри призвал США соблюдать обязательства перед Украиной в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Несмотря на огромные человеческие потери, российский диктатор Владимир Путин достигает лишь ограниченных успехов на поле боя, и не сможет выиграть войну. Поэтому, считает младший сын короля Великобритании принц Гарри, пришло время прекратить войну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом герцог Сассекский сообщил во время выступления на Киевском форуме по безопасности. "Президент Путин, ни одна страна не выиграет от постоянных человеческих жертв, которые мы наблюдаем. Сейчас еще есть время, чтобы остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян, и выбрать другой курс", – подчеркнул принц Гарри.

По его словам, с увеличением продолжительности этой войны, которая затягивается на годы, с огромными потерями и ограниченными достижениями, становится все более очевидным, что "этот путь не приносит победы, а лишь больше потерь".

Как подчеркнул Гарри, цена войны продолжает расти, и нет ни одного результата, который оправдывал бы человеческие потери. При этом нужно признать, что Украина не осталась в одиночестве, потому что со всей Европы и других частей мира Украине оказывается чрезвычайная поддержка.

"Задача сейчас состоит в том, чтобы совместить выносливость [Украины] со скоростью, солидарность с масштабом и преданность с последовательностью. То, что уже было сделано, доказало, что это возможно, и масштаб этого момента требует большего", – заявил Гарри.

США должны соблюдать обязательства перед Украиной

В этой связи он обратился к Соединенным Штатам Америки.

"Решительные действия, предпринятые быстро, спасли жизни, а четкость обязательств сокращает продолжительность войн. Соединенные Штаты играют особую роль в этой истории. Не только благодаря своей мощи, но и потому, что когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка стала частью гарантии того, что суверенитет и границы Украины будут соблюдаться. Это момент для американского лидерства", – констатирует Гарри.

В частности, по его убеждению, сейчас настал "момент для Америки, чтобы показать, что она может соблюдать свои международные договорные обязательства".

"Не из благотворительности, а благодаря ее собственной устойчивой роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности", – добавил Гарри.

Он подчеркнул, что "Украина заслужила уважение мира". Как пояснил представитель Британской монархии, "когда лидеры действуют без уважения к суверенитету, к международному праву, к человеческой жизни, то однажды утраченное уважение редко восстанавливается и никогда это не происходит быстро".

Мир должен поддержать борьбу Украины

"А Украина выбрала противоположный путь. И это различие не может быть более явным. Как четко дал понять президент Зеленский: "Мы защищаем наше право на жизнь". Итак, вопрос уже не в том, устоит ли Украина. Вы уже ответили на него. Вопрос заключается в том, поддержит ли остальной мир вашу решимость? Потому что однажды, в скором времени, эта война закончится. И история не будет спрашивать, о чем мы говорили. Она будет спрашивать: что мы сделали? Кто действовал? Кто вышел вперед? И кто выбрал мужество вместо осторожности? Украина уже дала свой ответ", – подытожил Гарри.

Прекращение войны против Украины

Как сообщал УНИАН, 21 апреля глава Кремля Владимир Путин заявил, что в Москве якобы уже четко понимают финал войны, однако публично объявлять эти планы он не собирается.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, мировые лидеры должны говорить с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы тот прекратил войну против Украины.

