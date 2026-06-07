Если магазинная ветчина не внушает доверия, ее легко заменить домашним вариантом. Для этого понадобится кусок мяса, немного специй и правильный рецепт маринада. Рассмотрим, как готовят ветчину из индейки и можно ли обойтись без специальных приспособлений.
Домашняя ветчина из мяса индейки - подготовка и ингредиенты
Ветчина из индейки представляет собой цельное филе (бедро или грудка), предварительно выдержанное в солевом растворе и запеченное при низкой температуре. В итоге мясо получается мягким, сочным и ароматным - ничем не хуже магазинного.
Вам понадобятся:
- Индейка (мясо) – 1 кг;
- Вода – 1,5 л;
- Соль – 1 ст. ложка;
- Сахар – 1/2 ч. ложки;
- Перец черный молотый – по вкусу;
- Перец красный молотый – по вкусу;
- Душистый перец (горошек) – по вкусу;
- Лавровый лист – 2–3 шт;
- Сухой чеснок – по вкусу;
- Приправа для курицы – по вкусу.
В целом, вместо индейки подойдет куриное филе или бедро без кости с таким же временем запекания. Сахар можно заменить медом в небольшом количестве, смесь перцев - готовой универсальной приправой, а сухой чеснок - свежим, но в меньшей дозировке.
Домашняя ветчина из индейки - рецепт и детали
Сделайте холодный рассол, растворив соль и сахар в воде. Добавьте лавровый лист и смесь перцев, затем полностью погрузите мясо в жидкость.
Накройте емкость пленкой и поставьте в холодильник. Для равномерного просаливания выдерживать индейку в рассоле нужно около 20 часов - хотя точное время зависит от толщины выбранного куска.
Достаньте мясо из рассола, тщательно промойте и полностью обсушите бумажными полотенцами: поверхность должна быть полностью сухой для лучшего запекания и насыщения ароматом специй.
Затем натрите мясо сухим чесноком, молотым перцем и приправой для курицы. Причем дополнительную соль не используйте, так как продукт уже просолен.
Разогрейте духовку до 80 градусов в режиме конвекции, поместите мясо на решетку или противень и запекайте около 3 часов при низкой температуре.
После выключения духовки оставьте мясо внутри, пока оно полностью не остынет (желательно на несколько часов или до утра). Это позволит сокам равномерно распределиться внутри волокон и усилит сочность готового блюда.
В итоге, зная, как сделать ветчину из индейки, вы не только сможете удивить гостей аппетитным домашним блюдом, но и сэкономить на покупных мясных нарезках.
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