Домашнюю ветчину легко приготовить самому, и для этого понадобится всего несколько ингредиентов и духовка.

Если магазинная ветчина не внушает доверия, ее легко заменить домашним вариантом. Для этого понадобится кусок мяса, немного специй и правильный рецепт маринада. Рассмотрим, как готовят ветчину из индейки и можно ли обойтись без специальных приспособлений.

Домашняя ветчина из мяса индейки - подготовка и ингредиенты

Ветчина из индейки представляет собой цельное филе (бедро или грудка), предварительно выдержанное в солевом растворе и запеченное при низкой температуре. В итоге мясо получается мягким, сочным и ароматным - ничем не хуже магазинного.

Вам понадобятся:

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Индейка (мясо) – 1 кг;

Вода – 1,5 л;

Соль – 1 ст. ложка;

Сахар – 1/2 ч. ложки;

Перец черный молотый – по вкусу;

Перец красный молотый – по вкусу;

Душистый перец (горошек) – по вкусу;

Лавровый лист – 2–3 шт;

Сухой чеснок – по вкусу;

Приправа для курицы – по вкусу.

В целом, вместо индейки подойдет куриное филе или бедро без кости с таким же временем запекания. Сахар можно заменить медом в небольшом количестве, смесь перцев - готовой универсальной приправой, а сухой чеснок - свежим, но в меньшей дозировке.

Домашняя ветчина из индейки - рецепт и детали

Сделайте холодный рассол, растворив соль и сахар в воде. Добавьте лавровый лист и смесь перцев, затем полностью погрузите мясо в жидкость.

Накройте емкость пленкой и поставьте в холодильник. Для равномерного просаливания выдерживать индейку в рассоле нужно около 20 часов - хотя точное время зависит от толщины выбранного куска.

Достаньте мясо из рассола, тщательно промойте и полностью обсушите бумажными полотенцами: поверхность должна быть полностью сухой для лучшего запекания и насыщения ароматом специй.

Затем натрите мясо сухим чесноком, молотым перцем и приправой для курицы. Причем дополнительную соль не используйте, так как продукт уже просолен.

Разогрейте духовку до 80 градусов в режиме конвекции, поместите мясо на решетку или противень и запекайте около 3 часов при низкой температуре.

После выключения духовки оставьте мясо внутри, пока оно полностью не остынет (желательно на несколько часов или до утра). Это позволит сокам равномерно распределиться внутри волокон и усилит сочность готового блюда.

В итоге, зная, как сделать ветчину из индейки, вы не только сможете удивить гостей аппетитным домашним блюдом, но и сэкономить на покупных мясных нарезках.

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