В Швейцарии обнаружили легендарный затопленный мост возрастом 1700 лет

Сооружение, которое искали десятилетиями, было частью дороги, соединявшей Италию с Рейном.

Швейцарские дайверы нашли легендарный мост римской эпохи, местонахождение которого исследователи пытались установить на протяжении многих лет – предположительно, это единственный в своем роде мост на свайных опорах, сохранившийся до наших дней, пишет Interesting Engineering.

Во время подготовки к строительству нового моста через реку Ааре археологи, привлеченные Кантональным археологическим управлением, проводили стандартные исследования вблизи города Золотурн в Швейцарии – района, который давно привлекал внимание ученых.

Исследователи предполагали, что именно в этом месте когда-то находилась опора моста на деревянных сваях. Археологов особенно интересовала эта территория из-за ее "стратегического расположения" и роли на важном трансальпийском торговом и военном маршруте.

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Когда началась подготовка к строительным работам, археологи Кантонального археологического управления несколько раз погружались под воду, ориентируясь на старые свидетельства о наличии в реке "деревянных столбов", говорится в статье.

Во время одного из погружений они обнаружили вблизи моста Венги в Цолотурне ряд деревянных свай.

Сваи длиной чуть менее двух метров были расположены по направлению течения реки и стали первым физическим подтверждением существования такого типа мостовой опоры.

После анализа древесины и остатков конструкции археологи подтвердили существование моста, датировали его IV веком нашей эры и установили, что он был связан с развитием города как каструма – укрепленного римского поселения.

Ключевая опора

По данным LBV, этот мост был частью важной дороги, соединявшей Италию с Рейном. Части этой дороги уже ранее находили по обе стороны реки, что и подтолкнуло исследователей к выводу: здесь обязательно должен был существовать мост для переправы.

На протяжении многих лет археологи предполагали, что в русле реки вблизи Золотурна могут сохраниться остатки свайной мостовой опоры. К такому выводу их подтолкнули особенности местного ландшафта.

В районе города река Ааре сужается, что помогло исследователям примерно определить место возможного строительства моста.

Историческое название города – Salodurum – является латинизированной формой кельтского топонима, который означает "сужение реки" или "врата волн". До сих пор никаких материальных доказательств существования моста не находили – были лишь древние упоминания о "деревянных сваях" под водой.

Ранее уже было известно, что римляне заселили этот регион между I и III веками нашей эры. А в IV веке из-за нестабильности и военных угроз здесь возвели оборонительные стены, превратив поселение в укрепленный пункт.

По мнению исследователей, этот мост стал символом империи, которая пыталась защититься от грядущего упадка.

Система обороны Рима

Как объясняет Arkeonews, каструм был не просто городской стеной, а целой оборонительной системой.

Сегодня Золотурн – живописный швейцарский город, но в римскую эпоху он имел стратегическое значение благодаря расположению на реке Ааре. Регион был хорошо развит и входил в сеть имперских путей.

Римляне построили эту мостовую опору, чтобы усилить контроль над важной переправой и предотвратить значительные потери.

Археологи отмечают, что остатки поселения под современным барочным центром города свидетельствуют: римляне сознательно выбрали это место из-за его стратегической важности.

Поскольку 1700-летняя древесина быстро разрушается при контакте с воздухом, строительные работы не затронут уникальные сваи, которые останутся под водой.

Таким образом, остатки моста и впредь будут покоиться на дне реки, сохраняя память о переломном периоде истории Римской империи.

Археологи планируют продолжить исследование моста. Как отмечает Heritage Daily, они надеются получить новые данные о технологиях римского строительства и роли этой переправы в огромной транспортной сети, которая соединяла Средиземноморье и Северную Европу.

Другие исторические находки

Напомним, в Риме подростки наткнулись на древнее сооружение, находившееся под их школой – это была вилла II века. Государственный научный лицей имени Камилло Кавура находится рядом с Колизеем, где ранее размещалась католическая миссионерская община. Район имеет огромное значение в римской истории, поскольку здесь жили такие деятели, как Цицерон, Помпей и Октавиан Август.

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