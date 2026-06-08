Самый быстрый гражданский самолет в мире установил свой первый скоростной рекорд

Bombardier подчеркивает, что одной из ключевых особенностей Global 8000 является его салон.

Бизнес-джет Global 8000 от компании Bombardier установил свой первый рекорд скорости, совершив перелет из Монреаля в Ниццу чуть более чем за шесть часов. Во время рейса самолет доставлял пассажиров на Гран-при Формулы-1 в Монако, сообщает Bombardier.

Согласно заявлению компании, полет наглядно продемонстрировал уникальные возможности самолета, скорость которого достигает 0,95 Маха (более 1000 км/ч), а дальность полета составляет 14 800 км.

Компания Bombardier подчеркивает, что одна из ключевых особенностей Global 8000 – его салон. В бизнес-джете поддерживается комфортное давление в салоне, эквивалентное высоте около 820 м во время полета на крейсерской высоте 12 500 м.

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Самолет имеет четыре отдельные роскошные жилые зоны, включая полноценную кухню, что обеспечивает максимальный комфорт. Его современные эргономичные сиденья Nuage создают "идеальную среду для продуктивной работы и отдыха", обеспечивая пассажирам прибытие в пункт назначения отдохнувшими и готовыми к деловым делам.

Помимо большой дальности полета, скорости и комфорта, самолет остается чрезвычайно маневренным, демонстрируя взлетно-посадочные характеристики, сравнимые с характеристиками легкого реактивного самолета. Усовершенствованная конструкция крыла позволяет клиентам Global 8000 использовать гораздо больше аэропортов, чем некоторые конкуренты.

Революционные самолеты мира – последние новости

На Западе активно разрабатывают еще более быстрые пассажирские самолеты. Недавно экспериментальный X-59 QueSST, созданный NASA и подразделением Lockheed Martin Skunk Works, впервые преодолел звуковой барьер. Предполагается, что технологии QueSST смогут найти применение на сверхзвуковых коммерческих авиалайнерах, которые будут значительно "тише", чем Ту-144 и Concorde.

Напомним также, что ранее свой финальный испытательный полет выполнил экспериментальный самолет XB-1. Завершение запланированной программы испытаний открывает для американской компании Boom Technology возможность перейти к следующему этапу – созданию полноценного прототипа сверхзвукового пассажирского авиалайнера.

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