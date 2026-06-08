Быстрая переподготовка и многофункциональность: в 'Метинвесте' рассказали, как преодолевают дефицит кадров

Группа "Метинвест" развивает программы быстрой переподготовки сотрудников и готовит многофункциональных специалистов, чтобы оперативно реагировать на кадровый дефицит и производственные вызовы в условиях войны. Об этом рассказал директор департамента организационного менеджмента и управления вознаграждениями Группы Метинвест Артем Логачев во время Jobs&Skills 4 Ukraine Forum в Киеве.

По словам Логачева, производственные предприятия "Метинвеста" работают вблизи линии фронта, а дефицит кадров в компании сегодня достигает около 3 тысяч сотрудников. Основными причинами являются мобилизация, переселение населения в более безопасные регионы и выезд части людей за границу. В таких условиях бизнес вынужден оперативно адаптироваться к изменениям и быстро готовить новых специалистов.

"Враг заставляет бизнес быстро перестраиваться – перенастраивать цепочки поставок, сбытовые сети и производственные мощности. Мы принимаем этот вызов, но для этого нам крайне необходимы скорость и гибкость. Мы должны очень оперативно переобучать людей и переводить их на другие участки работы. Иногда буквально за сутки", – подчеркнул он.

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Также в компании разработали собственные, современные программы переквалификации, которые длятся от трех до четырех месяцев и позволяют сотрудникам получить новую профессию без длительного отрыва от работы.

Еще одним направлением работы является подготовка многофункциональных работников, обладающих несколькими квалификациями. Это дает возможность быстро перераспределять персонал между производственными участками в зависимости от потребностей предприятия и изменений операционной ситуации.

Логачев отметил, что "Метинвест" выступает за укрепление сотрудничества бизнеса и государства в сфере профессиональной подготовки кадров – в частности, компания готова присоединиться к государственной программе обучения по ваучерам, а также предлагать собственные краткосрочные учебные курсы для жителей регионов присутствия предприятий.

"Важно, чтобы ваучеры покрывали короткие и максимально практичные программы, которые быстро дают человеку конкретную квалификацию и базу знаний – достаточную, чтобы уже на следующий день безопасно работать", – подчеркнул он.

В компании убеждены, что развитие системы быстрой переквалификации и более тесное взаимодействие бизнеса и государства помогут быстрее адаптировать рынок труда к потребностям экономики и обеспечить предприятия необходимыми кадрами в условиях военного времени.

Форум Jobs&Skills 4 Ukraine объединил представителей власти, бизнеса, образовательной сферы и международных организаций для обсуждения вопросов занятости, переквалификации и развития рынка труда в Украине. Организаторами мероприятия выступили Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Федерация работодателей и Группа Всемирного банка.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

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