Звезда 'Сумерек' рассекретил пол будущего ребенка (видео)

Тейлор Лотнер скоро впервые станет отцом.

Американский актер Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба Блэка в фильме "Сумерки", вместе с женой Тейлор Доум раскрыл пол будущего ребенка.

Не секрет, что совсем скоро влюбленные впервые станут родителями. В своем Instagram они опубликовали видео, на котором в домашней обстановке узнали пол малыша. В частности, супруги сидели перед ноутбуком, с помощью которого нужно было зайти на специальный онлайн-портал, где находилась информация о ребенке.

Кстати, перед объявлением пола система несколько раз интриговала будущих родителей дополнительными этапами проверки, что вызвало много эмоций у актера и его избранницы. Однако в конце концов на экране появилась надпись, что у пары родится девочка.

"Наш маленький секрет теперь стал вашим", – отметили влюбленные.

К слову, будущих родителей уже поздравили коллеги Лотнера – актеры Никки Рид, Келлан Латс, Маккензи Фой и многие другие.

Напомним, Тейлор находится в отношениях с возлюбленной с 2018 года. В 2022 году пара сыграла свадьбу в Калифорнии на винодельне Epoch Estate Wines недалеко от Пако-Роблес. А в марте этого года супруги сообщили о беременности Доум. Тогда будущие родители опубликовали УЗИ-снимки первенца.

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