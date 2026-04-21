'Донниленд': Украина предлагала назвать часть Донбасса в честь Трампа, – NYT

В течение последних месяцев во время переговоров по российско-украинской войне украинские чиновники якобы предлагали назвать неоккупированную часть Донбасса в честь президента США Дональда Трампа – "Донниленд".

Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times. В материале говорится, что подобные предложения звучали ранее от других стран. Например, когда в 2018 году Польша стремилась создать американскую военную базу, она предложила назвать ее "Форт Трамп".

По словам трех человек, знакомых с переговорами, когда украинский переговорщик впервые упомянул о "Донниленде", отчасти в шутку, это было частью попыток убедить администрацию Трампа более решительно противостоять территориальным требованиям страны-агрессора России. Журналисты добавили, что такое предложение отражает глобальную реальность, в которой правительства апеллируют к тщеславию Трампа, чтобы заручиться поддержкой Америки.

"Для Украины эти усилия пока не дали результатов. Этот термин продолжают использовать в переговорах, хотя неизвестно, зафиксирован ли он в каких-либо официальных документах. Переговорщики также выдвинули возможность того, что Совет мира Трампа будет играть определенную роль в управлении этой территорией, хотя, по словам четырех человек, знакомых с переговорами, ни Россия, ни Украина пока к нему не присоединились", – говорится в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в этом месяце, что ожидает визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Украину. Однако источник, знакомый с ходом переговоров, говорит, что Вашингтон ждет достаточного прогресса, который оправдал бы поездку представителей Трампа. Кроме того, эти лица планируют совершить еще одну поездку в Россию.

Издание добавляет, что "Донниленд" был одним из способов, с помощью которого Украина пыталась склонить Трампа на свою сторону. После нашумевшей встречи Трампа с Путиным на Аляске США четко дали понять, что могут поддержать мирное соглашение, в рамках которого Украину заставят выйти со всего Донбасса.

По оценкам украинских чиновников, сейчас на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей проживает около 190 тысяч человек. Неназванные лица, приближенные к переговорам, говорят, что реальная цифра может быть вдвое ниже.

Украина хотела, чтобы администрация Трампа оказала давление на Москву, чтобы та смягчила свою позицию. Территорию, которую переговорщики окрестили "Доннилендом", можно было бы сделать такой, что она не находилась бы под полным контролем ни одной из сторон. И это было бы представлено как достижение Трампа, добавляет издание. Утверждается, что один из украинских переговорщиков якобы даже создал флаг для "Донниленда" – зелено-золотого цвета – и гимн, используя ChatGPT. Неизвестно, видела ли это американская сторона.

Другое предложение относительно будущего Донбасса называло послевоенную договоренность "моделью Монако". Как и "Донниленд", предложение касалось возможного полуавтономного мини-государства, которое получило бы выгоду от статуса офшорной экономической зоны. Примечательно, что фраза "модель Монако" появлялась в проектах договоров, тогда как "Донниленд" – нет, заметил один из собеседников.

С конца февраля переговоры по войне зашли в тупик – все из-за территориального вопроса. Именно в тот момент внимание США переключилось на Иран.

Не так давно США смягчили санкции против России – сделали это на фоне блокирования Ормузского пролива, когда мир столкнулся с нехваткой нефти. Тогда американский Минфин выдал месячную лицензию на продажу российских энергоносителей.

Когда срок истек, министр финансов США Бессент заверил, что в Вашингтоне не планируют продлевать действие лицензии. Однако вскоре разрешение на торговлю нефтью продлили.

Посол США при ООН Майк Волц заявил, что это техническое решение, связанное с регулированием поставок нефти и стабилизацией рынка после колебаний цен. Разговоры о том, что такие действия выглядят как поддержка России, Волц назвал абсурдными.

