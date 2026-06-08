Камалия пожаловалась на проблемы со здоровьем: 'Пришлось вызвать скорую'

Артистку сразу же доставили в больницу.

Известная украинская певица Камалия пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram артистка отметила, что организм дал сбой. Из-за ухудшения самочувствия Камалии пришлось срочно вызывать медиков.

"Мой организм решил устроить мне "внеплановый концерт". Обострилась старая болячка, пришлось обратиться за помощью и вызвать скорую. Большое спасибо врачам – вы действительно супер! Профессионально, быстро, внимательно и очень по-человечески", – написала исполнительница.

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Камалия не стала вдаваться в подробности, однако добавила, что получила консультацию хирурга и сдала анализы. Она предположила, что причиной ухудшения состояния стали нарушения режима питания или стресс. Однако ей поставили капельницы и укололи обезболивающие, чтобы артистка смогла поехать на концерт в Кременчуг.

"Пришлось мне написать расписку, что, если со мной что-то случится - это на моей совести. Отработаю концерт, а потом нужно ложиться в стационар", - рассказала звезда.

Напомним, ранее Камалия сообщила о гибели брата на фронте. По словам певицы, Сергей Канатников-Прядко неоднократно получал ранения на поле боя, но восстанавливался и возвращался на службу.

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