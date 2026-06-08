СБУ задержала мужчину, устроившего взрыв в почтовом терминале в Киеве (фото)

Инцидент произошел утром во время разгрузки посылок, одна из которых взорвалась.

Контрразведка и следователи Службы безопасности совместно с Нацполицией по "горячим следам" задержали мужчину, который 5 июня устроил взрыв на одном из терминалов "Новой почты" в Оболонском районе Киева. Это привело к гибели одного из работников отделения, еще двое получили телесные повреждения. Как сообщил пресс-центр СБУ, происшествие произошло утром во время разгрузки посылок, одна из которых взорвалась.

По данным следствия, посылка содержала осколочные боеприпасы, пересылка которых запрещена, а отправителем опасной посылки был 35-летний уроженец Донецкой области, который в настоящее время проживает в Запорожье.

Пренебрегая правилами безопасности, он отправил знакомому из Киева незаконно приобретенные средства поражения.

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Отмечается, что оперативники СБУ совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали фигуранта по месту жительства в Запорожской области. Во время неотложных обысков правоохранители обнаружили в мобильном телефоне задержанного данные о содержимом посылки и ее отправке.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Соломенский районный суд г. Киева избрал фигуранту безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Взрыв на почте: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 июня на почтовом терминале в Оболонском районе Киева взорвалась одна из посылок. Взрыв произошел утром 5 июня на территории сортировочного центра во время досмотра одной из посылок. В результате инцидента погиб один человек, а именно – 59-летний мужчина. Еще два человека в возрасте 37 и 41 года получили травмы.

Сотрудник "Новой почты" Николай, который работал на смене, рассказал, что взрыв произошел, когда они с коллегами выгружали посылки.

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