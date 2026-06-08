Правоохранители предотвратили покушение на убийство сотрудника ГУР, – Нацполиция

По данным СМИ, целью противника должен был стать представитель ГУР Андрей Юсов.

Правоохранители разоблачили и задержали наемника российских спецслужб на стадии подготовки к убийству одного из должностных лиц Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время фигурант находится под стражей.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, оперативники установили, что спецслужбы РФ завербовали 38-летнего жителя Киева и пообещали ему денежное вознаграждение за совершение особо тяжкого преступления. За ликвидацию одного из руководителей структурного подразделения ГУР МО Украины ему предложили 100 тысяч долларов США, из которых 10 тысяч долларов было перечислено в качестве аванса.

Отмечается, что завербованный агент, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, должен был организовать выполнение заказного убийства. Для реализации преступного замысла он детально изучал маршрут передвижения чиновника, его ежедневный график, место проживания, транспортные средства и окружающую инфраструктуру. После сбора необходимой информации фигурант определил способ совершения преступления – с применением FPV-дрона, а также приступил к поиску исполнителя, обладающего соответствующими навыками управления беспилотными летательными аппаратами.

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"Однако реализовать замысел он не успел. При силовой поддержке бойцов спецподразделений полиции особого назначения и ТОР патрульной полиции оперативники уголовного розыска, криминальной полиции и следователи задержали его. Во время санкционированного обыска по месту жительства изъяты мобильные телефоны, GPS-трекер, автомобиль и другие вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Следователи Нацполиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (подготовка к умышленному убийству из корыстных побуждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

По данным СМИ, целью противника должен был стать представитель ГУР Андрей Юсов.

Агенты РФ в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, контрразведка Службы безопасности разоблачила агента ФСБ в Запорожье. После задержания он планировал договориться с российским куратором об освобождении, хотел попросить его нанести удар по СИЗО ударным дроном. СБУ раскрыла этот план и предотвратила его реализацию.

Фигурантом оказался завербованный врагом мобилизованный, которого Служба безопасности задержала при корректировке вражеского удара по одному из подразделений Сил обороны. Как установило расследование, российские спецслужбисты завербовали агента, когда он самовольно покинул воинскую часть и начал искать "легкие заработки" в мессенджерах.

После вербовки агент начал собирать информацию об одном из пунктов временного базирования элитного подразделения ВСУ, по которому россияне планировали навести ударный беспилотник.

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