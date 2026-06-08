Дроны почти убили эпоху танков: The Telegraph раскрыл, как НАТО учится воевать по-новому

Беспилотники и искусственный интеллект всё чаще определяют исход боя, в то время как традиционная бронетехника становится уязвимой даже для небольших мобильных групп.

Дешевые дроны стремительно убивают эпоху танков, поэтому НАТО спешно пересматривает подход к будущей войне с Россией, говорится в репортаже The Telegraph.

Масштабные учения НАТО "Северная звезда", которые прошли в восточной части Финляндии недалеко от границы с Россией, стали демонстрацией того, как быстро меняется современная война.

Во время маневров танки Leopard 2 неоднократно становились жертвами смоделированных атак противотанковых подразделений, беспилотников и артиллерии, что заставило военных задуматься о будущем бронетехники на поле боя.

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В учениях приняли участие около 5 тысяч военных из семи стран НАТО, включая Великобританию. По сценарию, танковые колонны попадали в засады в финских лесах, где их быстро обнаруживали и "уничтожали" мобильные группы противника.

Война в Украине изменила правила

Командиры Альянса признают, что главным фактором изменений стала война в Украине, которая превратилась в масштабный полигон для новых технологий.

По оценкам украинских военных, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 12 тысяч танков и более 24 тысяч единиц бронетехники. Значительная часть этих потерь была нанесена именно дронами, противотанковыми ракетами и минами.

В НАТО отмечают, что в настоящее время более 90% потерь на фронте в Украине так или иначе связаны с использованием беспилотников. Финский командир танка капрал Юлиус Арккиля, экипаж которого был условно уничтожен во время одного из эпизодов учений, говорит:

"Все может измениться за секунду".

Альянс готовится к войне дронов

Военные руководители все чаще говорят о необходимости массового производства беспилотников и интеграции искусственного интеллекта в боевые системы.

Во время учений британские военные испытывали новые БПЛА Ghost и Bolt. Первый помогает обнаруживать цели и корректировать артиллерийский огонь, второй может непосредственно атаковать противника.

По словам британских военных, такие системы необходимо развертывать значительно быстрее. Они называют беспилотники "технологией, меняющей правила игры" на современном поле боя.

В то же время НАТО также тестирует беспилотные наземные машины для доставки боеприпасов, эвакуации и разведки – подобные решения уже активно используются украинскими силами.

Российская угроза для северного фланга

Учения проходили на фоне беспокойства из-за активности России вблизи финской границы.

Руководитель военной разведки Финляндии генерал-майор Пекка Турунен заявил, что Москва постепенно наращивает военное присутствие на северном направлении. В частности, Россия восстанавливает старые военные базы и перебрасывает подразделения в районы недалеко от границы с Финляндией.

По оценкам финской стороны, после завершения войны в Украине одним из главных направлений развития российских вооруженных сил может стать именно северный фланг НАТО.

После вступления в НАТО в 2023 году Финляндия стала обладательницей самой длинной сухопутной границы Альянса с Россией – более 1300 километров.

Несмотря на небольшую регулярную армию численностью около 24 тысяч военных, страна имеет почти 900 тысяч резервистов и способна быстро мобилизовать до 280 тысяч человек.

Финские командиры отмечают, что сегодня главным элементом обороны становятся не танковые прорывы, а сочетание сложной местности, массового применения дронов и высокотехнологичных систем наведения.

Заместитель командира Карельской бригады полковник Ари Мяяття обратился к российскому руководству, отвечая на вопрос о возможном нападении России на Финляндию:

"Не делайте этого. Это дорого вам обойдется. Мы готовы".

НАТО адаптируется к новым реалиям войны

Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен призвал европейские страны не спешить с назначением специального посланника для переговоров с Россией, а сначала создать условия, при которых Москва будет вынуждена считаться с позицией Запада.

"Они уважают только силу", – подчеркнул Расмуссен, имея в виду российское руководство.

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