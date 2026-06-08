Украинцев ждет летнее тепло, но погоду испортят дожди и грозы

Синоптик прогнозирует, что осадки пройдут в большинстве областей.

На этой неделе в Украине будет преобладать нестабильная, но теплая погода. Температура будет относительно высокой, ожидаются кратковременные дожди. Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, воздушная масса будет нестабильной, поэтому в большинстве регионов время от времени будут проходить грозовые дожди, преимущественно в дневные часы.

"Ветер будет переменного направления, слабый, однако во время гроз возможны кратковременные шквалы", – прогнозирует синоптик.

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Также постепенно будет расти уровень пожарной опасности в лесных массивах.

Погода 8 июня

В начале недели в большинстве областей Украины пройдут грозовые дожди, в северной части днем местами значительные дожди. Только на крайнем западе и крайнем востоке преимущественно без осадков. Ветер 5–10 м/с, во время гроз местами может усиливаться в порывах до 15–20 м/с. Температура на востоке +26…+31 °С, на остальной территории +20…+25 °С.

Погода 9 июня

Во вторник ночью существенных осадков не ожидается, лишь местами возможен слабый туман. Днем в северных, центральных, а также местами южных областях и на крайнем западе пройдут грозовые дожди. В северных и центральных регионах в отдельных пунктах возможны сильные ливни. Только в восточной части без осадков. Ветер 3 – 8 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +12…+17 °С, днем +22…+27 °С, а в северо-западных областях +17…+22 °С.

Погода 10 июня

В среду, по словам синоптика, ночью местами пройдут кратковременные дожди в центральных и южных регионах. Днем грозовые ливни охватят западные, центральные и северные области. В Одесской области, а также в восточной части преимущественно без осадков. Ветер 3–8 м/с, при грозах местами возможны шквалы 15–20 м/с. Температура ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С, а на крайнем западе +19...+24 °С.

Погода 8 июня – Укргидрометцентр предупреждает о непогоде

На сегодняшний день в Украине объявлен повышенный уровень опасности из-за непогоды. По данным синоптиков, днем на Левобережье ожидаются грозы, а в отдельных районах – град и шквалы 15–20 м/с. В связи с этим введен I уровень опасности.

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