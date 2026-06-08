'Почему никто раньше не сказал?': украинка рассказала, чем её удивила Румыния

У Румынии есть свои минусы и плюсы, но не те, о которых все думают.

В последние годы Румыния стала одним из популярных направлений для украинцев, ищущих временное или постоянное пристанище за границей. Страна привлекает относительно доступной стоимостью жизни, близостью к Украине и развитой инфраструктурой крупных городов.

Украинка Диана, которая более года проживает в Бухаресте, в недавнем видео для своего YouTube-канала поделилась собственными впечатлениями о жизни в Румынии, назвав как преимущества, так и недостатки страны, в частности ее столицы.

По словам автора, выбор именно Румынии в качестве места для переезда полностью оправдал себя. Она отмечает, что страна приятно удивила ее атмосферой, людьми и кухней. Прожив здесь более года, она не пожалела о своем решении переехать туда.

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Вкусная кухня и качественные продукты

Одним из самых больших открытий для Дианы стала румынская кухня. Она признает, что до переезда почти ничего не знала о местных гастрономических традициях, однако они произвели на нее сильное впечатление.

"До этого я всегда думала, что украинская кухня – одна из лучших кухонь мира, грузинская кухня. [...] Почему никто раньше не говорил, что румынская кухня такая вкусная? Она жирная, это действительно так. Но она такая вкусная! Здесь вкусные продукты", – рассказывает украинка.

Неверные стереотипы о ромах

Диана обратила внимание на распространенный стереотип, что Румыния якобы является "страной ромов". По ее словам, в повседневной жизни в Румынии эта тема практически не ощущается, а концентрация ромского населения не выглядит большей, чем во многих других странах региона.

"Да, они здесь есть, но, ну, сказать, что их как-то больше, чем где-то там, – нет, я бы такого не сказала. Это очень досадный, на самом деле, стереотип. Если вы зайдете в интернет и введете, в процентном соотношении сколько в Болгарии ромов и сколько в Румынии, то вас, возможно, это даже шокирует, потому что в Болгарии ромов гораздо больше, чем в Румынии", – рассказала женщина.

Ощущение безопасности

Отдельно автор подчеркнула высокий уровень личной безопасности в Бухаресте. Она рассказывает, что чувствует себя комфортно даже во время вечерних прогулок и не сталкивается с ощущением опасности, которое может быть характерно для некоторых крупных городов.

Возможность общения на английском

Без знания румынского для Дианы было важно, чтобы с местными можно было объясниться хотя бы на английском. По словам украинки, ожидания полностью оправдались, особенно в Бухаресте и других крупных городах.

"Здесь действительно на высоком уровне знают английский язык, но, ну, конечно, нужно учить и румынский язык", – добавила она.

Самый большой минус – летняя жара

Главным недостатком жизни в Бухаресте Диана называет чрезвычайно жаркое лето. По ее словам, высокие температуры и раскаленный асфальт делают пребывание на улице невыносимым даже в вечерние часы, а кондиционеры спасают лишь частично.

"Самый неожиданный минус Бухареста, о котором мы даже не догадывались, – это то, что летом здесь адски жарко, просто адски. Ты как сосиска на сковороде", – рассказала девушка.

Теплая зима как преимущество

В то же время зиму в столице Румынии автор считает плюсом. Она отмечает, что морозные дни бывают редко, а потребность в отоплении значительно меньше, чем в Украине.

"Если вы не боитесь осадков, в целом зимой здесь намного теплее, чем в Украине. Например, и в прошлом году, и в этом году было всего несколько дней, когда мы включали котел именно для отопления квартиры", – делится блогерша.

Чистота города приятно удивила

В отличие от некоторых комментаторов, Диана не считает Бухарест грязным городом. Она обратила внимание на большое количество урн и регулярную работу коммунальных служб.

Доступные цены и большие порции

По словам автора, цены в супермаркетах часто можно сравнить с украинскими. В то же время рестораны и кафе в столице могут быть дороже, однако это компенсируется большими порциями.

"Я бы не сказала, что здесь высокие цены именно в супермаркетах. Честно говоря, может кто-то со мной не согласится, но цены, например, в супермаркетах на продукты, я бы даже сравнила не с киевскими, так как они похожи на киевские, а местами они даже похожи на харьковские", – говорит Диана, которая родом именно из Харькова.

Подводя итоги своего опыта, украинка подчеркивает, что не планирует переезжать в другую страну и продолжает наслаждаться жизнью именно в Румынии.

Другие рассказы украинцев о жизни за границей

Как писал УНИАН, по словам украинских беженцев, в Великобритании до войны царили странные стереотипы об Украине, которую воспринимали настолько отсталой, что украинцы в представлении британцев даже не пользовались бытовой техникой.

Также мы приводили рассказ украинца, который живет на Филиппинах и считает эту страну лучшим вариантом для эмиграции даже по сравнению с Европой и США.

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