Такие бананы еще лучше свежих и сушеных: как превратить этот фрукт в изысканный десерт

Если вам надоели привычные фруктовые нарезки, попробуйте провести простой кулинарный эксперимент с бананом.

Достаточно нескольких часов в морозильнике, чтобы обычный банан полностью изменился. Меняется не только его консистенция, но и то, как наш организм на него реагирует. Откуда берется этот эффект и почему замороженный банан может быть интереснее даже самых изысканных десертов?

Дело в том, что во время замораживания вода, содержащаяся в банане, превращается в лед, а образовавшиеся кристаллики разрушают нежные клеточные стенки, которые отвечают за плотную структуру фрукта, пишет Kobieta.Onet. Когда мы достаем банан из морозилки и слегка его размораживаем, его мякоть уже не возвращается к первоначальной эластичности – она становится мягкой, кремовой и напоминает мороженое.

Что происходит, когда вы замораживаете бананы

Что важно, состав такого замороженного банана не меняется – он по-прежнему содержит те же витамины и клетчатку, которые хорошо переносят низкие температуры. Изменяются же вкус и текстура.

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Замороженный банан легче измельчается и быстрее смешивается со слюной, что влияет на восприятие интенсивности вкуса.

Стоит помнить, что перед замораживанием бананы нужно очистить от кожуры и нарезать на кусочки – после извлечения из морозилки они очень твердые и их трудно резать ножом.

Замороженный банан слаще

Хотя количество сахара в замороженном банане не увеличивается, фрукт кажется более сладким. Так происходит потому, что низкая температура и более рыхлая структура мякоти позволяют натуральным сахарам – глюкозе, фруктозе и сахарозе – быстрее высвобождаться во рту и сильнее воздействовать на вкусовые рецепторы. Кроме того, холод ослабляет ощущение кислотности, поэтому сладость выражена отчетливее.

Наибольшую разницу во вкусе мы заметим на очень спелых бананах, которые содержат больше простых сахаров. Если нам нужен эффект десерта, следует выбирать плоды с темными пятнышками на кожуре. Если же хочется ограничить сладость замороженного десерта, лучше подойдет менее спелый банан.

Не только вкусно - банан из морозильника лучше насыщает

Замороженный банан также влияет на чувство сытости – прежде всего из-за темпа еды и того, как организм воспринимает такой прием пищи. Его холодная, густая консистенция заставляет нас есть медленнее и дольше удерживать кусочки во рту.

Это дает больше времени для того, чтобы сигналы сытости дошли из пищеварительной системы в мозг.

Поэтому многие люди едят замороженные фрукты медленнее, чем свежие, что часто выливается в меньшие порции. Низкая температура также может на время увеличивать ощущение наполненности в желудке, хотя это и не стойкий эффект.

Однако давайте помнить, что состав банана остается прежним, поэтому чувство сытости зависит главным образом от размера порции и всего приема пищи.

Этот эффект усиливается еще одним механизмом. Клетчатка, содержащаяся в банане, после замораживания не исчезает, но меняется ее структура и способ действия в кишечнике.

Часть крахмала переходит в так называемый устойчивый крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике, а попадает в толстый кишечник, где служит питательной средой для кишечных бактерий. Это может влиять на чувство сытости и работу кишечника. Эффект зависит от степени зрелости банана и способа его разморозки.

Что делать с бананом из морозильника

После размораживания мякоть становится нежнее, благодаря чему клетчатка выполняет свою роль в желудочно-кишечном тракте и по-прежнему помогает продвижению содержимого кишечника. Люди с чувствительной пищеварительной системой часто лучше переносят именно такую форму банана, хотя большее количество устойчивого крахмала может вызывать вздутие живота – поэтому лучше всего начинать с небольших порций.

Лучше всего сочетать замороженный банан с продуктами, богатыми белком и жирами, например, с йогуртом, творогом или арахисовой пастой. Такое сочетание замедляет всасывание сахаров и дает более длительное чувство сытости.

Обращайте внимание на размер порции – один средний банан содержит около 90–120 ккал и прилично углеводов. Легко переборщить с количеством, особенно когда мы готовим из него крем или "мороженое". Перед едой стоит достать банан из морозилки на несколько минут, чтобы он слегка размягчился и его было легче есть.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые обнаружили в мозге "переключатель", который отключает тревожность.

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