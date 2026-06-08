Смертельное ДТП в Киеве: суд отправил водителя под стражу без права залога

В результате аварии в столице погибли четыре человека.

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения водителю, которого подозревают в смертельном ДТП в столице – содержание под стражей на 60 суток без права залога. Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

Во время заседания адвокат подозреваемого просил суд оставить его клиента в больнице, ссылаясь на состояние его здоровья.

"У него определенные процедуры, перевязки. Потому что у него нога собрана, спасибо врачам. Хотя его это совершенно не радует, что его лечат… От него я ничего не смог вытянуть для себя, чтобы понять ситуацию. Потому что в результате удара он не может даже мне объяснить. А вот пассажирка дает объяснения, что в определенный момент произошло нечто похожее на неуправляемость автомобиля", – сказал адвокат подзащитного.

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Он также заявил, что риска того, что подозреваемый будет скрываться от следствия в случае, если его оставят в больнице, нет.

"Он не способен передвигаться, убегать. Даже имея троих детей, он не выезжал за границу, хотя имел на это право. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы разбираться со стороной обвинения, выяснять все эти обстоятельства. Мы рады, что есть эти свидетели и что проливается свет на все эти обстоятельства. С потерпевшими пытаемся и будем налаживать диалог, извиняться. То есть, позиция такова. Поэтому я прошу оценить все эти совокупности, факты и разрешить долечиться до того состояния, предоставить минимальное время для долечивания, чтобы он мог перейти в СИЗО, когда по показателям здоровья это будет возможно", – добавил адвокат.

В ответ прокурор попросил суд не учитывать эти факты, сославшись на то, что подозреваемый уже не впервые нарушает правила дорожного движения. Заслушав эти аргументы, суд встал на сторону обвинения.

Смертельное ДТП в Киеве: что известно

Напомним, 5 июня в Киеве водитель на скорости въехал в подземный переход. На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Еще трое человек получили травмы. Водитель автомобиля, которого сейчас подозревают в ДТП, выжил. Ранее мужчину неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости. В частности, с 2025 года его 10 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них 5 раз – за превышение скорости.

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