Скандал с УПА: Туск обратился к Зеленскому и Навроцкому

В Польше продолжаются бурные дискуссии по поводу названия украинского спецподразделения.

На фоне скандала с переименованием украинского спецподразделения в честь героев УПА польский премьер-министр Дональд Туск призвал президентов Украины и Польши к прямому диалогу. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Х.

"Поскольку дипломатия не дала никаких результатов, я публично обращаюсь к президентам Навроцкому и Зеленскому с просьбой о прямом и искреннем разговоре. Прежде чем эмоции разрушат нашу солидарность, которая зародилась перед лицом российской угрозы", – написал он.

Туск подчеркнул, что в продолжении сотрудничества заинтересованы оба народа, тогда как конфликт – в интересах Москвы.

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"Это, пожалуй, очевидно для всех нас", – добавил глава польского правительства.

Скандал из-за названия спецподразделения ВСУ

Как писал УНИАН, 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Решение мотивировали восстановлением исторических традиций национальной армии и образцовым выполнением задач во время защиты Украины.

Решение вызвало резкое возмущение в Польше, где УПА ассоциируют прежде всего с Волынской трагедией 1943–1944 годов – массовыми убийствами польского гражданского населения, масштабы которых, однако, остаются дискуссионными и спорными. Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться лишения Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла. Польские политики, включая представителей МИД, назвали этот шаг "скандальным", "болезненным" для польского общества и играющим на руку российской пропаганде. Некоторые правые политики призвали даже заблокировать вступление Украины в ЕС.

Украина отреагировала призывами к диалогу. МИД Украины подчеркнул, что решение бойцов не имело целью оскорбить польский народ и направлено на чествование сопротивления имперской Москве, а не на антипольские действия. Киев подчеркнул, что от споров выигрывает только Россия, и выразил готовность к дальнейшим консультациям для снятия напряжения.

На днях министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретился с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, чтобы обсудить этот вопрос, однако уладить скандал так и не удалось.

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