Инсайдер показал финальный дизайн складного айфона за $2300 (фото)

Презентация iPhone Ultrа должна состояться осенью вместе с линейкой iPhone 18 Pro.

Apple утвердила окончательный дизайн своего первого складного смартфона. Об этом на своей странице в X заявил инсайдер Сонни Диксон, опубликовав детализированный макет iPhone Ultra.

Как и предполагалось, устройство получит необычный форм-фактор с более квадратным корпусом, который в развернутом виде превращается в планшет с дисплеем примерно 7,8 дюйма. Фронтальная камера спрятана не по центру, как мы привыкли, а в круглом вырезе в левом углу внутреннего экрана.

Внешний экран – около 5,5 дюйма с разрешением 2088 × 1422 пикселей и соотношением 1,49:1. Благодаря этому, несмотря на сравнительно небольшой экран, его площадь будет достаточно велика.

Видео дня

Самый обсуждаемый момент – складка на внутреннем гибком дисплее. За счет сочетания шарнира из жидкого металла и гибкого полимера складка на дисплее станет практически невидимой – то, чего пока не добился ни один конкурент.

В раскрытом виде телефон может оказаться рекордно тонким: около 4,5 мм. Из-за тонкого корпуса Apple не может разместить Face ID, поэтому вместо этого в айфоне будет сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку.

По данным инсайдера, все доступные макеты существуют в белом цвете. Не исключено, что других расцветок у смартфона не будет.

Ранее инсайдер Instant Digital писал, что айфон-раскладушка окажется почти вдвое дороже iPhone 17 Pro Max. Стоимость самой дешевой версии iPhone Ultra на 256 ГБ составит около 2300 долларов.

Релиз первого iPhone c гибким экраном ожидается осенью 2026 года – вместе с iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. А вот базовый iPhone 18, как сообщается, появятся лишь весной 2027-го.

Вас также могут заинтересовать новости: