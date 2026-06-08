Инсайдер показал финальный дизайн складного айфона за $2300 (фото)

Apple утвердила окончательный дизайн своего первого складного смартфона. Об этом на своей странице в X заявил инсайдер Сонни Диксон, опубликовав детализированный макет iPhone Ultra.

Как и предполагалось, устройство получит необычный форм-фактор с более квадратным корпусом, который в развернутом виде превращается в планшет с дисплеем примерно 7,8 дюйма. Фронтальная камера спрятана не по центру, как мы привыкли, а в круглом вырезе в левом углу внутреннего экрана.

Внешний экран – около 5,5 дюйма с разрешением 2088 × 1422 пикселей и соотношением 1,49:1. Благодаря этому, несмотря на сравнительно небольшой экран, его площадь будет достаточно велика.

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Инсайдер показал финальный дизайн складного айфона за $2300 (фото)

Самый обсуждаемый момент – складка на внутреннем гибком дисплее. За счет сочетания шарнира из жидкого металла и гибкого полимера складка на дисплее станет практически невидимой – то, чего пока не добился ни один конкурент. 

В раскрытом виде телефон может оказаться рекордно тонким: около 4,5 мм. Из-за тонкого корпуса Apple не может разместить Face ID, поэтому вместо этого в айфоне будет сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку.

По данным инсайдера, все доступные макеты существуют в белом цвете. Не исключено, что других расцветок у смартфона не будет.

Фото iPhone Ultra 08 июня 2026
Фото iPhone Ultra 08 июня 2026
Фото iPhone Ultra 08 июня 2026
Фото iPhone Ultra 08 июня 2026

Ранее инсайдер Instant Digital писал, что айфон-раскладушка окажется почти вдвое дороже iPhone 17 Pro Max. Стоимость самой дешевой версии iPhone Ultra на 256 ГБ составит около 2300 долларов.

Релиз первого iPhone c гибким экраном ожидается осенью 2026 года – вместе с iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. А вот базовый iPhone 18, как сообщается, появятся лишь весной 2027-го. 

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