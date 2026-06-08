Картофель и другие овощи для борща в Украине дорожают: какие цены сейчас

Стоимость некоторых товаров выросла в полтора раза.

Оптовые цены на картофель в Украине выросли за неделю в полтора раза. Старый картофель продают по 12-16 грн/кг против 8-12 грн/кг неделей ранее, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Стоимость остальных прошлогодних овощей борщевого набора также увеличилась за отчетный период. Морковь подорожала с 20-28 до 26-30 грн/кг, свекла – с 8-9 до 10-11 грн/кг, репчатый лук – с 8-10 до 11-13 грн/кг, а белокочанная капуста – с 22-25 до 23-25 грн/кг.

Дорожает и ранний овощ для борща. Молодая свекла подорожала с 25-35 до 33-35 грн/кг, а молодая капуста – с 15-18 до 17-29 грн/кг. Только на молодой картофель разброс цен уменьшился в сторону понижения – с 50-90 до 50-80 грн/кг.

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Сезонные овощи, напротив, дешевеют. Помидоры начали продавать по 90-135 вместо 100-155 грн/кг, сладкий перец – по 130-170 против 155-170 грн/кг. Диапазон цен на огурцы расширился с 40-62 до 35-65 грн/кг. Цены на зеленый перец обвалились более чем вдвое: им торгуют по 70-90 против 150-200 грн/кг неделей ранее.

В фруктово-ягодном сегменте заметно подорожал абрикос – со 100-150 до 125-200 грн/кг, тогда как черешня подешевела с 200-250 до 130-220 грн/кг, а голубика – с 550-800 до 500-650 грн/кг. На клубнику разброс цен сузился с 100-200 до 120-190 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – главные новости

Между тем на рынке наблюдаются сильные ценовые колебания на украинский молодой картофель. Сначала в последнюю декаду мая овощ наконец подешевел больше, чем его импортный вариант. Но уже с начала июня отечественный молодой картофель подорожал чуть ли не вдвое.

За это время ягоды на рынке в основном дешевели – в среднем чуть больше, чем на 20%. Стоимость клубники продолжила снижаться – мелкие ягоды отпускали даже по 50 грн/кг. Цены на голубику также снизились.

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