OpenAI готовит крупнейшее обновление ChatGPT с момента запуска – что изменится

По данным источников, OpenAI намерена превратить ChatGPT из обычного чат-бота в настоящее "суперприложение".

Компания OpenAI готовит крупнейшую трансформацию ChatGPT с момента запуска сервиса в ноябре 2022 года. По информации Financial Times, нововведения начнут внедрять уже в ближайшие недели.

Разработчик намерен превратит превратить ChatGPT из обычного чат-бота в настоящее "суперприложение", объединяющее сразу несколько инструментов на базе искусственного интеллекта. Ключевой акцент сделают на программирование, ИИ-агентах и интеграции со сторонними сервисами.

Также компания планирует уделить значительно больше внимания и ресурсов Codex – инструменту для агентного программирования. По данным FT, именно решения для разработчиков и корпоративных клиентов сейчас приносят OpenAI основную часть доходов, поэтому компания хочет активнее продвигать их через ChatGPT.

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Реорганизация происходит на фоне усиления конкуренции в сфере ИИ и растущего давления инвесторов, которые ожидают от OpenAI более понятного пути к прибыльности, несмотря на оценку в $852 млрд.

Источники утверждают, что обновленная версия ChatGPT может быть представлена уже в ближайшие недели. Если планы компании реализуются, сервис превратится из инструмента для общения с ИИ в универсальную платформу для работы, программирования, создания контента и выполнения различных задач через ИИ-агентов.

УНИАН писал, что создатели ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года. Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

Сегодня ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов. Ближайшие соперники – Perplexity и Google Gemini. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

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