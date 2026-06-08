Кто зарабатывает больше всех в Кабмине: обнародованы зарплаты членов правительства за май

Отдельно чиновникам начисляли деньги за командировки.

Официальная заработная плата премьер-министра Украины Юлии Свириденко за май составила 109 097,44 гривни за вычетом налогов, сообщает правительственный портал.

Свириденко начислили должностной оклад в размере 128 191,19 гривни и надбавки за командировки в размере 13 493,80 гривни, что в сумме составило 141 684,99 гривни. Из этой суммы было уплачено 32 587,55 гривни налогов.

Значительно больше, чем его руководительница, в мае получил "на руки" первый вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль – 128 933,35 гривни. Его должностной оклад составил 80 962,86 гривни, а расходы на командировку – 86 483,05 гривни. Таким образом, в сумме Шмыгалю начислили 167 445,91 гривни, из которых было уплачено 38 512,56 гривни налогов.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заработал "чистыми" ровно на одну копейку больше за май, чем Свириденко – 109 097,45 гривни. Ему начислили 74 215,95 гривни оклада и 67 469,05 гривни за время командировки - в сумме 141 685 гривень, из которых в качестве налогов вычли 32 587,55 гривни.

Также стоит отметить, что именно такую сумму фактической заработной платы, как и Свириденко, – 109 097,44 гривни за май – получили вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная.

Зарплаты в Украине – последние новости

Между тем, официальная среднемесячная заработная плата в Украине в первом квартале составила 28 885 гривень. При этом мужчины зарабатывают значительно больше – в среднем на 9 007 гривень – чем женщины, согласно статистике.

В то же время реальный размер средней зарплаты в Украине не превышает 20 тысяч гривень, говорят эксперты.

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